В Уфе полицейские заинтересовались банковскими счетами Артема Мазова, пропавшего с двумя сыновьями
Сегодня ровно 10 дней, как в Уфе пропал 37-летний Артем Мазов с двумя сыновьями, 8 и 5 лет. Напомним, что он ушел из дома вместе с детьми 26 октября после ссоры с женой.
Собственный источник сообщил «Комсомолке», что сейчас стражи порядка собирают характеризующий материал, чтобы точно узнать, живы пропавшие или нет.
По данным собеседника, правоохранители отправили запросы в разные учреждения, а также в банки, чтобы те предоставили информацию со всех его счетов, и были ли снятия денег с момента исчезновения.
- Ждем ответы на наши запросы, если везде глухо, то высокая вероятность, что они мертвы, - заявил источник «КП-Уфа».
Сейчас Артема Мазова и двух мальчиков разыскивают по всей Башкирии и близлежащим регионам. Ежедневно на поиски выходят десятки добровольцев, спасателей и полицейских. Однако никаких существенных зацепок у сыщиков пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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