В Уфе полицейские заинтересовались банковскими счетами Артема Мазова, пропавшего с двумя сыновьями

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-05T16:04:09+03:00

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Сегодня ровно 10 дней, как в Уфе пропал 37-летний Артем Мазов с двумя сыновьями, 8 и 5 лет. Напомним, что он ушел из дома вместе с детьми 26 октября после ссоры с женой.

Собственный источник сообщил «Комсомолке», что сейчас стражи порядка собирают характеризующий материал, чтобы точно узнать, живы пропавшие или нет.

По данным собеседника, правоохранители отправили запросы в разные учреждения, а также в банки, чтобы те предоставили информацию со всех его счетов, и были ли снятия денег с момента исчезновения.

- Ждем ответы на наши запросы, если везде глухо, то высокая вероятность, что они мертвы, - заявил источник «КП-Уфа».

Сейчас Артема Мазова и двух мальчиков разыскивают по всей Башкирии и близлежащим регионам. Ежедневно на поиски выходят десятки добровольцев, спасателей и полицейских. Однако никаких существенных зацепок у сыщиков пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU