Десятки добровольцев вышли на поиски пропавших в Уфе отца и его двух сыновей

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-28T14:04:39+03:00

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На поиски бесследно пропавшего в Уфе 37-летнего Артема Мазова и двух его маленьких сыновей вышли десятки добровольцев. Сейчас волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан» прочесывают огромный лесной массив в микрорайоне Инорс.

- Всего в группе человек 30-40. Мы прочесываем лес и идем вдоль реки вниз по течению, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» руководитель поискового отряда Павел Нестеров. По его словам, этот маршрут согласован с правоохранительными органами. Вместе с добровольцами на местности работают сотрудники полиции.

Напомним, о пропаже Артема Мазова и двоих маленьких мальчиков сообщила в полицию супруга главы семейства. По ее словам, он ушел на прогулку с детьми и не вернулся.

Тем временем собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах назвал другую версию. По данным собеседника, в субботу днем, 26 октября, мужчина «уехал из дома на личном автомобиле после ссоры», забрав с собой обоих мальчиков.

Сейчас поиски пропавших продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU