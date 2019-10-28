2019-10-28T11:04:19+03:00
Общество

«Уехал из дома после ссоры»: стали известны подробности исчезновения уфимца и двух его сыновей

О пропавших ничего неизвестно уже два дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РБфото: МВД РБ
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В столице Башкирии ведутся поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова и двух его маленьких сыновей. В полицию о пропаже заявила 34-летняя супруга главы семейства. По словам женщины, муж вместе с детьми ушел на прогулку, однако домой они так и не вернулись. Тем временем собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах назвал другую версию. По данным собеседника, в субботу днем, 26 октября, мужчина «уехал из дома на личном автомобиле после ссоры», забрав с собой обоих мальчиков. Сейчас пропавших разыскивает полиция и волонтеры поискового отряда.

фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

Приметы Артем Мазова (37 лет): на вид – 35 лет, рост –186 см, худощавое телосложение, серые глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы и серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова (8 лет): рост – 138 см, худощавое телосложение, светлые русые волосы, карие глаза, родинка справа над губой. Был одет в голубую шапку, зеленую куртку, серые джинсы и темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава Мазова (5 лет): рост – 116 см, плотное телосложение, светлые волосы, карие глаза. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, черные джинсы и серые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят обратиться по одному из номеров: 279-39-02 (дежурная часть МВД Башкирии), 237-19-60 или 02 (дежурная часть УМВД по Уфе), 8(347)279-48-70, 238-02-22 (отдел полиции №1 УМВД по Уфе).

ИСТОЧНИК KP.RU

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