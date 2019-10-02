«Виновные обязательно будут наказаны»: мэр Стерлитамака прокомментировал убийство щенят
Мэр Стерлитамака Владимир Куликов прокомментировал зверское убийство 11 щенят, которое произошло в стерлитамакском поселке Строймаш.
Напомним, все произошло еще 21 сентября. Спустя неделю достоянием общественности инцидент сделала зоозащитница Светлана Кондрашова. В соцсетях она рассказала, что несколько школьников нашли в заброшенном здании щенят и начали бросать в них петарды. Некоторым кутятам они засовывали снаряды прямо в пасти. От действий подростков погибли 11 животных. Когда история всколыхнула едва ли не всю страну, предполагаемым малолетним живодерам начали поступать угрозы расправы. В деле разбираются несколько правоохранительных ведомств, включая МВД и прокуратуру.
Ситуацию прокомментировал мэр Стерлитамака Владимир Куликов. На своей странице ВКонакткте он заявил, что «виновных обязательно будут наказаны».
– Мы не спустим этот случай на тормозах. Наша задача сделать так, чтобы подобное не повторялось, – заявил Куликов.
Он призвал «заранее не обвинять ребят», подозреваемых в убийстве щенков, и дать следствию возможность во всем разобраться и «поставить точку в этом деле».
Напомним, об инциденте также высказался глава Башкирии Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU