«Виновные обязательно будут наказаны»: мэр Стерлитамака прокомментировал убийство щенят

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-02T12:37:38+03:00

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Мэр Стерлитамака Владимир Куликов прокомментировал зверское убийство 11 щенят, которое произошло в стерлитамакском поселке Строймаш.

Напомним, все произошло еще 21 сентября. Спустя неделю достоянием общественности инцидент сделала зоозащитница Светлана Кондрашова. В соцсетях она рассказала, что несколько школьников нашли в заброшенном здании щенят и начали бросать в них петарды. Некоторым кутятам они засовывали снаряды прямо в пасти. От действий подростков погибли 11 животных. Когда история всколыхнула едва ли не всю страну, предполагаемым малолетним живодерам начали поступать угрозы расправы. В деле разбираются несколько правоохранительных ведомств, включая МВД и прокуратуру.

Ситуацию прокомментировал мэр Стерлитамака Владимир Куликов. На своей странице ВКонакткте он заявил, что «виновных обязательно будут наказаны».

– Мы не спустим этот случай на тормозах. Наша задача сделать так, чтобы подобное не повторялось, – заявил Куликов.

Он призвал «заранее не обвинять ребят», подозреваемых в убийстве щенков, и дать следствию возможность во всем разобраться и «поставить точку в этом деле».

Напомним, об инциденте также высказался глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU