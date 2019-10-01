2019-10-01T10:46:18+03:00
Общество

Глава Башкирии попросил разобраться в истории с жестоким убийством щенят в Башкирии

Радий Хабиров впервые прокомментировал ситуацию
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров попросил коллег разобраться со случаем жестокой расправы над щенками в СтерлитамакеРадий Хабиров попросил коллег разобраться со случаем жестокой расправы над щенками в Стерлитамаке
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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться в ситуации с жестоким убийством щенков в Стерлитамаке.

Напомним, что история произошла в небольшом поселке на окраине Стерлитамака еще 21 сентября. По предварительной информации, несколько школьников забрались в здание заброшенной больницы, где пряталась от холода собака и 10 ее щенков. Ребята решили «развлечься» и начали бросать в животных петарды. Перепуганная собака убежала от своих детенышей, и тогда малолетние изверги начали цинично убивать щенков – некоторых они взорвали петардами, а еще на одном зоозащитники нашли следы укола с неизвестным веществом. За один день ребята, которые участвовали в убийстве животных «прославились» на всю страну. Школьникам даже начали поступать анонимные угрозы.

Сегодня, во время оперативного совещания правительства республики, глава региона Радий Хабиров попросил премьер-министра Башкирии Ленару Иванову разобраться в ситуации.

- В Стрелитамаке был какой-то инцидент с детьми. Надо вникнуть в это. Понятно, что кто-то сейчас просит линчевать. Наша задача – понять, почему это произошло и как сделать так, чтобы таких фактов не было. Где-то мы чуть упустим, и такая беда происходит. Как я понимаю, там не один подросток был. Уверен, что ребятки из хороших семей были. Что-то их завело не туда, - обратился Радий Хабиров к Ивановой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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