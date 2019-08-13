Дознавательнице из Уфы, обвинившей начальников в изнасиловании, стало плохо в зале суда

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-13T11:00:36+03:00

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24-летней Гузель С. стало плохо во время заседания по делу об изнасиловании. Корреспондент «КП – Уфа» передает из здания, что заседание отменили, потому что девушка почувствовала себя неладно. В данный момент она сидит в зале суда. Ее успокаивают и приносят воду.

Судье снова пришлось отменить заседание – на этот раз из-за самочувствия потерпевшей. Теперь громкое уголовное дело будут рассматривать 15 августа, в четверг.

Отметим, что сегодня, 13 августа, она впервые пришла в суд, до этого она на заседания не являлась. Гузель С. зашла со своим адвокатом: девушка ни с кем не общается, все время молчит, а вопросы журналистов игнорирует.

Напомним, что история с изнасилованием прогремела на всю страну в прошлом году. Гузель С. обратилась в правоохранительные органы с обвинением троих своих коллег в изнасиловании. Она рассказала, что в ночь на 30-ое октября ее поочередно и совместно насиловали высокопоставленные полицейские: Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев. Их взяли под стражу, затем мужчин с позором уводили из МВД Башкирии. В начале января 2019 года такая же участь постигла и саму дознавательницу, обвинившую высокопоставленных коллег. В мае 2019 года всех мужчин отпустили под домашний арест, где они находятся по сей день.

ИСТОЧНИК KP.RU