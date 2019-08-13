Уфимская дознавательница, обвинившая начальников в изнасиловании, впервые явилась в суд

Сегодня, 13 августа, в Кировском районном суде Уфы проходит заседание по делу троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 24-летней дознавательницы.

В суд для дачи показаний впервые пришла сама потерпевшая, которая до этого на заседания еще не являлась. Наш корреспондент из здания суда сообщает, что жертва пришла со своим адвокатом. Она ни с кем не общается, и все время молчит, а вопросы журналистов игнорирует. Сама Гузель С. выглядит здоровой. Напомним, что после нашумевшей истории она долгое время провела в больнице.

После того, как ее завели в зал суда, судебные приставы занесли туда же огромную кучу томов по уголовному делу. Всего их, как ранее сообщали адвокаты, 11. Сколько продлится заседание, пока неизвестно.

Отметим, что оно должно было состояться еще на той неделе, 6 августа, но судья и обвиняемые не дождались Гузель С. – девушка и ее адвокат не явились. Адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов сообщил, что отсутствие жертвы связано с тем, что в суде не смогла присутствовать ее представитель, а без нее не явилась и сама девушка.

Напомним, громкая история с изнасилованием 23-летней дознавательницы Уфимского районного отдела полиции тремя начальниками началась 30 октября прошлого года. По версии девушки, начальники напоили ее и надругались над ней. На следующий день она написала заявление об изнасиловании. Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева арестовали и отправили в СИЗО. Мужчин с позором уводили из МВД Башкирии. В начале января 2019 года такая же участь постигла и саму дознавательницу, обвинившую высокопоставленных коллег. В мае 2019 года всех мужчин отпустили под домашний арест, где они находятся по сей день.