Житель Башкирии показал, как убивал многодетную мать

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-26T13:53:31+03:00

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Житель Бирского района Башкирии показал, как расправился с многодетной матерью Оксаной Волковой. Видео следственного эксперимента предоставили в Следкоме республики.

Напомним, 46-летняя Оксана Волкова изначально числилась в пропавших без вести. Через месяц её тело обнаружили. Оно было закопано в поле рядом с трассой. По подозрению в убийстве задержали бывшего сожителя женщины.

По версии следствия, между подозреваемым и жертвой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина задушил потерпевшую. После этого он выкопал яму трактором, сбросил туда труп и закопал. Предполагаемого убийцу удалось найти именно благодаря следам, оставленным спецмашиной.

Дома у погибшей Оксаны Волковой остались четверо несовершеннолетних детей. Младшему из них пять лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/722475" frameborder="0"></iframe> Следственный эксперимент//Убийство Оксаны Волковой.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU