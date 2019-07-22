2019-07-22T13:58:56+03:00
Происшествия

Найденной мертвой в Башкирии женщиной оказалась мать шестерых детей

По подозрению в убийстве задержали её сожителя
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Оксану Волкову мог убить бывший мужОксану Волкову мог убить бывший муж
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно, что пропавшую три недели назад Оксану Волкову нашли мертвой.

По словам родственников, Оксана поехала в Уфу из села Калинники Бирского района. Она должна была прибыть в одну из столичных больниц, но до конечного пункта так и не добралась.

Криминальный характер смерти Оксаны подтвердил источник «КП-Уфа». По данным собеседника, по подозрению в убийстве задержан сожитель Волковой. Более того, известно, что мужчина уже во всем сознался правоохранительным органам. Тело Оксаны якобы нашли в поле.

Женщина была многодетной матерью. У нее остались шестеро детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии подросток пытался свести счеты с жизнью рядом с мечетью
«Тело закопал в поле»: СК Башкирии прокомментировал убийство многодетной матери
Башкирия в числе лидеров по выдаче кредитов
Ректор УГНТУ встретился в Баку с участниками Летней студенческой школы «Путешествие в страну огней – Азербайджан»
В Башкирии инвалид-колясочник набросился на племянника с ножом
Информация о штрафах первой леди Башкирии пропали из базы данных приставов
В Следкоме Башкирии прокомментировали поиски 13-летнего подростка
Неизвестный паук укусил жительницу Башкирии
В Башкирии погиб водитель опрокинувшегося на крышу внедорожника
В Уфе из-за съемок фильма перекроют несколько улиц
Фонд в поддержку кассирши Хайруллиной из Башкирии внезапно закрыли
В Башкирии возникли проблемы при строительстве двух школ
Убийцу из Башкирии поймали полицейские в Санкт-Петербурге
Поиски пропавшей в Башкирии Оксаны Волковой завершились трагедией
В Уфе пропал 53-летний Алексей Никитин
Житель Башкирии сделал из своей квартиры притон
Покупателям жилья в «Сотах» предложили эксклюзивную для Уфы программу «Привилегия»
«Послание от бога»: жителей Башкирии удивила надпись из облаков
Житель Башкирии погиб от удара молнии
В Уфе за один день два ребенка попали под колеса автомобилей
В Башкирии строят молочную ферму за 1 млрд рублей
Поиски пропавшего в Уфе 13-летнего подростка завершились трагедией
Более двух тысяч километров дорог в Башкирии разметят термопластиком
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали больше других
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в начале недели
У безработного уфимца из дорогой иномарки украли огромную сумму денег
В Башкирии бесследно пропал 30-летний Александр Куклев