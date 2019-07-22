Найденной мертвой в Башкирии женщиной оказалась мать шестерых детей

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-22T13:58:56+03:00

По подозрению в убийстве задержали её сожителя

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Сегодня стало известно, что пропавшую три недели назад Оксану Волкову нашли мертвой.

По словам родственников, Оксана поехала в Уфу из села Калинники Бирского района. Она должна была прибыть в одну из столичных больниц, но до конечного пункта так и не добралась.

Криминальный характер смерти Оксаны подтвердил источник «КП-Уфа». По данным собеседника, по подозрению в убийстве задержан сожитель Волковой. Более того, известно, что мужчина уже во всем сознался правоохранительным органам. Тело Оксаны якобы нашли в поле.

Женщина была многодетной матерью. У нее остались шестеро детей.

ИСТОЧНИК KP.RU