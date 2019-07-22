Поиски пропавшей в Башкирии Оксаны Волковой завершились трагедией
46-летнюю женщину нашли мертвой
О смерти Оксаны рассказали волонтеры "Лиза Алерт"
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Сегодня, 22 июля, стало известно, что в селе Калинники Бирского района прекращены поиски 46-летней Оксаны Волковой. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, что женщину обнаружили мертвой. Что стало причиной смерти пропавшей, и при каких обстоятельствах её нашли, волонтеры не сообщили. В деле должны разобраться сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, Оксана Волкова пропала почти три недели назад, 3 июля. По словам родственников, она вышла днем из дома, но обратно так и не вернулась.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким.
ИСТОЧНИК KP.RU