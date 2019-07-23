Стало известно, из-за чего расправились с матерью шестерых детей из Башкирии

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-23T08:20:17+03:00

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В Башкирии накануне было найдено тело матери шестерых детей, которую искали несколько недель. Она собиралась ехать в Уфу из села Калинники 3 июля, однако до конечного пункта так и не добралась. С заявлением в полицию обратился брат сельчанки. Закопанный труп женщины был найден в поле рядом с автодорогой Бирск-Уфа.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что женщину убил бывший сожитель. Она требовала от него выплатить алименты за двоих общих детей, а в противном случае грозилась лишить родительских прав. Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую, после чего закопал тело на тракторе. У погибшей дома остались четыре несовершеннолетних ребенка.

Обвиняемый во всем сознался после задержания. Он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU