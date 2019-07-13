2019-07-13T14:24:25+03:00
Происшествия

Драку возле бара в Уфе запечатлели камеры видеонаблюдения

На кадрах видно, как молодые люди пустили в ход кулаки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Виновника нападения задержали спустя несколько часовВиновника нападения задержали спустя несколько часов
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Утренний конфликт парней возле бара Skazka в Уфе зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как группа парней начинает выяснять отношения и пускает в ход кулаки. Кадры опубликовал сайт ProUfu.ru.

Все произошло в пятом часу утра на улице Пархоменко. Вскоре к месту конфликта прибыли полицейские. Посетители напали на одного из патрульных, избили его и отобрали табельное оружие. Пострадавший попал в больницу, а нападавшие скрылись. Позже трое из них были задержаны, а украденный пистолет изъят. Момент задержания также запечатлен на видео.

Теперь 31-летнему, 26-летнему и 22-летнему подозреваемым грозят сроки за применение насилия в отношении стража порядка и за хищение оружия.

Драка посетителей возле бара в Уфе.Видео: ProUfu.ruАнастасия КУЗНЕЦОВА

Камеры видеонаблюдения засняли драку у клуба в Уфе.Видео: ProUfu.ruАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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