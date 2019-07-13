Драку возле бара в Уфе запечатлели камеры видеонаблюдения
Утренний конфликт парней возле бара Skazka в Уфе зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как группа парней начинает выяснять отношения и пускает в ход кулаки. Кадры опубликовал сайт ProUfu.ru.
Все произошло в пятом часу утра на улице Пархоменко. Вскоре к месту конфликта прибыли полицейские. Посетители напали на одного из патрульных, избили его и отобрали табельное оружие. Пострадавший попал в больницу, а нападавшие скрылись. Позже трое из них были задержаны, а украденный пистолет изъят. Момент задержания также запечатлен на видео.
Теперь 31-летнему, 26-летнему и 22-летнему подозреваемым грозят сроки за применение насилия в отношении стража порядка и за хищение оружия.
Драка посетителей возле бара в Уфе.Видео: ProUfu.ruАнастасия КУЗНЕЦОВА
Камеры видеонаблюдения засняли драку у клуба в Уфе.Видео: ProUfu.ruАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU