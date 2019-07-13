Драку возле бара в Уфе запечатлели камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-13T14:24:25+03:00

На кадрах видно, как молодые люди пустили в ход кулаки

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Утренний конфликт парней возле бара Skazka в Уфе зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как группа парней начинает выяснять отношения и пускает в ход кулаки. Кадры опубликовал сайт ProUfu.ru.

Все произошло в пятом часу утра на улице Пархоменко. Вскоре к месту конфликта прибыли полицейские. Посетители напали на одного из патрульных, избили его и отобрали табельное оружие. Пострадавший попал в больницу, а нападавшие скрылись. Позже трое из них были задержаны, а украденный пистолет изъят. Момент задержания также запечатлен на видео.

Теперь 31-летнему, 26-летнему и 22-летнему подозреваемым грозят сроки за применение насилия в отношении стража порядка и за хищение оружия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720012" frameborder="0"></iframe> Драка посетителей возле бара в Уфе.Видео: ProUfu.ruАнастасия КУЗНЕЦОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720011" frameborder="0"></iframe> Камеры видеонаблюдения засняли драку у клуба в Уфе.Видео: ProUfu.ruАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU