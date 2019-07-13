2019-07-13T11:18:15+03:00
Происшествия

В Уфе задержали одного из напавших на полицейского и нашли похищенный пистолет

Личности других причастных устанавливаются
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Уфе задержали одного из подозреваемых в нападении на сотрудника полиции, похищенный пистолет также удалось найти. Об этом сообщает региональный Следком.

Остальных причастных к нападению все еще разыскивают. Им грозит уголовное преследование по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хищение огнестрельного оружия".

По последним данным от МВД по Башкирии, задержанным оказался 31-летний житель Октябрьского. Вместе с ним в отделение привезли его знакомых 26-ти и 22-х лет.

ЧП, напомним, произошло сегодня в 4 утра в одном из баров башкирской столицы. Группа посетителей устроила драку возле клуба. Разнимать их приехал экипаж полиции. В итоге разъяренные молодые люди переключились на них. Они избили одного из патрульных и забрали его пистолет. Мужчину пришлось везти в больницу. На место инцидента выезжал лично глава МВД по республике Роман Деев, а также руководство регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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