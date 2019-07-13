В Уфе задержали одного из напавших на полицейского и нашли похищенный пистолет
В Уфе задержали одного из подозреваемых в нападении на сотрудника полиции, похищенный пистолет также удалось найти. Об этом сообщает региональный Следком.
Остальных причастных к нападению все еще разыскивают. Им грозит уголовное преследование по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Хищение огнестрельного оружия".
По последним данным от МВД по Башкирии, задержанным оказался 31-летний житель Октябрьского. Вместе с ним в отделение привезли его знакомых 26-ти и 22-х лет.
ЧП, напомним, произошло сегодня в 4 утра в одном из баров башкирской столицы. Группа посетителей устроила драку возле клуба. Разнимать их приехал экипаж полиции. В итоге разъяренные молодые люди переключились на них. Они избили одного из патрульных и забрали его пистолет. Мужчину пришлось везти в больницу. На место инцидента выезжал лично глава МВД по республике Роман Деев, а также руководство регионального Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU