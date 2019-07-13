Избили и забрали пистолет: в Уфе задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

На рассвете в субботу, 13 июля, на улицах Уфы было оживленно из-за полиции. В городе был объявлен план-перехват после нападения на стража порядка. Группа мужчин избила его, забрала табельное оружие и скрылась на машине. К счастью, в течение нескольких часов подозреваемых удалось найти.

«Не сказочное» утро

В 4 часа утра возле бара Skazka на улице Пархоменко разгорелся конфликт. Посетители развлекательного заведения что-то не поделили между собой и стали махать кулаками. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали разгоревшийся конфликт. Ближайший экипаж полиции решил навести порядок, но не тут-то было.

Уговоры не успокоили разъяренных мужчин, напротив, те переключились на сотрудника полиции. Они избили его и отобрали табельное оружие. После этого компания запрыгнула в автомобиль, по словам очевидцев, в «Тойоту Камри», и пустились в бега.

Пока их разыскивали по всей Уфе, на месте потасовки побывал глава МВД по Башкирии Роман Деев и «верхушка» Следкома - ведомства решили заняться этим делом вместе.

Уже нападал на полицейских

К полудню субботы в отделение полиции доставили 31-летнего жителя Октябрьского. Его личность и местонахождение умудрились вычислить оперативники.

Личность преступников быстро вычислили

Мужчина, как выяснилось, имел проблемы с полицейскими и раньше. На нем «висели» судимости за нападение на стража порядка и разбой. Момент задержания мужчины попал на кадры оперативной съемки.

Вместе с ним задержали 26-летнего парня из Белебеевского района и 22-летнего уфимца. Их подозревают в причастности к нападению.

Избавиться от пистолета злоумышленники не успели. Похищенный ствол, к счастью, изъяли.

Избавиться от оружия нападавшие, к счастью, не успели

Что дальше

- Указанные лица в настоящее время доставлены в Отдел полиции №7 и переданы следователям СУ СК РФ по РБ, где возбуждено уголовное дело по ст. 318 и ст. 226 УК РФ о нападении на сотрудника полиции и хищении оружия, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Только по первой из статей им грозит до 10 лет тюрьмы, за кражу пистолета еще от 3 до 7 лет. Сотрудники уголовного розыска продолжают расследование уголовного дела. Все обстоятельства нападения еще предстоит выяснить.

Тем временем пострадавший полицейский находится в больнице. Над ним хлопочут врачи.

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