Момент задержания напавшего на полицейского в Уфе попал на видео
В Уфе задержали подозреваемого в краже табельного оружия у полицейского. В МВД по Башкирии сообщили, что им оказался 31-летний житель Октябрьского, уже судимый за нападение на стража порядка и за разбой. Момент его задержания засняли на камеру.
Вместе с ним в отделение доставили 26-летнего жителя Белебеевского района и 22-летнего уфимца. Их подозревают в причастности к случившемуся. Всем задержанным грозит уголовное преследование за нападение на сотрудника полиции и хищение оружия. Украденный пистолет, к слову, был изъят.
Конфликт между мужчинами и патрульным, напомним, произошел сегодня утром, 13 июля, возле бара Skazka на Пархоменко. Посетители сначала дрались между собой, а потом набросились на прибывшего их разнимать полицейского. Они отобрали у того табельное оружие и скрылись на машине.
- Пострадавший полицейский в настоящее время находится в больнице, где врачи оказывают ему медицинскую помощь, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Фото: МВД по Башкирии
В Уфе задержали мужчин, напавших на полицейского.Видео: МВД по БашкирииАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU