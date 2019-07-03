Криминалисты не исключают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-03T08:03:14+03:00

До сих пор от Луизы и ее семьи нет никаких известий

Также есть версия, что задержали кого-то очень похожего на Луизу или ее мужа

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В Башкирии не утихают разговоры вокруг нашумевшей историей с похищением кассира из Салавата 25 миллионов рублей. Недавно у ближайших родственников Хайруллиных взяли образцы ДНК, что очень насторожило отца Луизы, предположившего, что полицейские готовятся найти трупы семьи.

Впрочем, криминалисты действительно рассматривают и такую версию. По словам криминалиста, профессора кафедры уголовно-правового обеспечения национальной безопасности МТУ Анатолия Белкина, брать образцы ДНК – обычная практика.

-Первая версия, которая приходит в голову, что нашли какой-то неопознанный труп и предполагают, что это Луиза Хайруллина, либо кто — то из ее семьи, - рассказал «МК» Анатолий Белкин. - Нашли, опознать не могут, труп или трупы повреждены от воды, сильно обгорели или их успели объесть звери.

Также вероятно, что задержали человека, похожего на кого-то из Хайруллиных, но с другими документами или без документов вовсе. Чтобы установить личность, ведь, внешность можно легко изменить, берется анализ ДНК.

- Вторая версия более вероятная. Где-то ее задержали. Может, поймали не ее, а мужа или детей, и теперь выясняют, те ли они, за кого себя выдают, - считает Белкин.

Впрочем, профессор считает: беглецы живы, просто очень хорошо притаились. Вот только полиция все равно или поздно отыщет их, это вопрос времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU