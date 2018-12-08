«Она сама снимала с себя штаны»: новые подробности изнасилования дознавательницы в Уфе

8 Дек. 18:34 2018-12-08T18:34:04+03:00

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Не утихает шумиха вокруг скандала в башкирской полиции, когда 23-летняя дознавательница Гузель обвинила троих офицеров в изнасиловании. Дело обрастает новыми подробностями, которыми делятся адвокаты обвиняемых. «Комсомолка» выстроила хронологию, что же произошло в этот день после застолья.

После любовных потех Матвеева с Тамарой, подругой Гузель, бывший полковник поручил Яромчуку развезти дам по домам. Вот тут-то и началось самое интересное.

Вечер подошел к концу – Яромчук стал одевать обоих девушек, водитель в это время ждал внизу. Адвокат Яромчука Валерия Посохова рассказывает следующее:

- Павел говорит, он их обеих одевал: и Тамару одевал, и эту, надевал сапоги, пальто. Потерпевшая все с себя штаны снимала, он ей: «Ты одевайся! Иди!»

Тамара, в свою очередь, проходит по делу как свидетель. С горем пополам девицы все-таки добрались до ожидавшей их машины.

Водитель Яромчука Хасан, который допрошен в качестве свидетеля, сообщил, что сначала в машину спереди усадили темненькую девушку, потом светленькую сзади, и к ней подсел сам офицер. По пути пьяные Гузель и Тамара поругались.Потом резко заснули и даже не могли ответить на вопрос, куда их везти.

Гузель все-таки произнесла адрес, там же высадили и Тамару. Уже в час ночи Яромчук приехал к жене, время зафиксировано камерами наблюдения.

Главный нестыковка этой версии в том, почему Гузель оказалась дома только под утро. Как объясняют адвокаты, потерпевшая попросту заснула в подъезде, не дойдя до квартиры, и очнулась в пол пятого утра.

Как сообщают источники «Комсомолки», в скором времени обеих девушек должны уволить с органов за распитие спиртных напитков. Для Тамары вся история стала настоящим ударом, так как девушка собиралась выйти замуж. Что касается Гузель, то по рассказам, уходя, она всем коллегам прокричала, что еще вернется. В настоящий момент ее прячут от журналистов в одном из медицинских учреждений города.

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