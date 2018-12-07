2018-12-07T16:41:59+03:00
Происшествия

Дрались за Матвеева: адвокаты полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании, рассказали свою версию событий

Как утверждает сторона защиты, дознавательница была не прочь закрутить роман с начальником
Инга НОВИЦКАЯ
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Адвокаты утверждают, что Гузель была не прочь закрутить роман со своим начальником МатвеевымАдвокаты утверждают, что Гузель была не прочь закрутить роман со своим начальником Матвеевым
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Стали известны подробности, что же происходило в ту роковую ночь на 30 октября, когда произошло групповое изнасилование офицерами 23-летней дознавательницы. СМИ выдвигали множество версий, зачем вообще полицейские собрались в тот вечер. Например, что офицеры обмывали приезд начальства, что провожали начальника ОВД по Уфимскому району Матвеева на пенсию… А вот адвокаты обвиняемых рассказали совершенно иные подробности.

- Мы собрались с мужиками выпить в комнате отдыха Яромчука, в миграционном отделе, в 19.00 сели за стол, в 20.00 я позвонил своей знакомой Тамаре (здесь и далее имена изменены – ред.), старшему дознавателю, она спросила, может ли взять с собой подругу. Кого, я не расслышал, - зачитывает показания своего подзащитного адвокат Аслям Халиков.

Если верить этим же показаниям, ни Галиев, ни Яромчук вообще ранее не были знакомы с Гузель, а ее непосредственный начальник Матвеев неприязненно относился к молоденькой подчиненной по причине того, что был наслышан о ее вздорном характере.

Чтобы не скучать, Эдуард Галиев решил пригласить в гости свою давнюю подругу Анастасию. Когда женщина подъехала, дознавательницы были уже изрядно пьяны, а Гузель и вовсе стала нарываться на скандал. Пришлось вмешаться Тамаре, которая грубо осадила свою подругу. А потом, если верить показаниям Анастасии, Гузель и вовсе начала присаживаться на колени к Галиеву, поэтому рассерженная женщина предложила ему уехать в другое место. Парочка отправилась в загородное кафе, и позже видеозаписи оттуда адвокаты будут предъявлять в качестве главного алиби Салавата Галиева.

Потом, как рассказали адвокаты, Матвеев уединился в другой комнате со своей пассией Тамарой, а Гузель сильно разозлилась, поскольку и сама была не прочь обзавестись «связями», и даже попыталась отбить понравившегося начальника у подруги.

- Тамара ей врезала: типа, что ты делаешь, это мой мужчина! СМИ не разобрались и написали, что драка была за Яромчука, но Павел был интересен потерпевшей в последнюю очередь: она знала, что у Тамары отношения с начальником РОВД, и хотела для себя отношений с человеком такого же ранга, ведь это поддержка, - утверждает адвокат Павла Яромчука Валерия Посохова.

Так что же выходит, главным насильником был Павел Яромчук? Но адвокат Посохова уверяет, что ее подзащитный никогда бы и пальцем не притронулся к Гузель. И не потому, что «примерный семьянин», а просто на дух не переносит пьяных женщин. Так что, дождавшись, пока Матвеев и Тамара закончат предаваться любовным утехам, Яромчук на служебном автомобиле развез девушек по домам.

И тут выясняются самые интересные подробности. Спускаясь по крутой лестнице со второго этажа здания миграционной службы, нетрезвые дознавательницы теряют равновесие и кубарем скатываются вниз. Вот откуда все ссадины и синяки, на которые указывает потерпевшая, заявляя о том, что ее избили прежде, чем изнасиловать.

«Комсомольская правда - Уфа» приводит всего лишь выдержки из показаний обвиняемых и аргументы их адвокатов. Редакция не принимает чью-либо сторону и не делает каких-либо выводов до конца следствия.

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