Дознавательница из Уфы пошла в следком только после утреннего разговора с одним из предполагаемых насильников

7 Дек. 09:01 2018-12-07T13:10:40+03:00

Как утверждают свидетели, в то утро девушка, как ни в чем не бывало, пришла на работу

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Стали известны новые подробности секс-скандала, произошедшего в башкирской полиции в ночь на 30 октября. Адвокат экс-начальника полиции Эдуарда Матвеева Аслям Халиков рассказал, что в то утро якобы изнасилованная дознавательница пришла на работу весьма в приподнятом настроении, хотя и не до конца протрезвевшая. В коридоре она встретилась с Павлом Яромчуком, выходившим с планерки, и радостно его поприветствовала, после чего отправилась в свой кабинет. На вопрос дежурного, почему девушка позволила себе прийти на работу в таком виде, дознавательница попыталась списать все на плохое самочувствие и отпроситься домой, но ее уже вызывал к себе по громкой связи начальник.

- Мой подзащитный сказал потерпевшей, что недоволен ее работой и сообщит об этом ее отцу. При ней звонит командиру ОМОНа и просит приехать, тот обещает быть после обеда. Потерпевшая хлопает дверью, без спроса уходит со службы и ближе к вечеру делает заявление, - рассказал адвокат Матвеева Аслям Халиков.

Адвокаты бывших офицеров полиции в голос утверждают, что Гузель (имя изменено – ред.) изначально не собиралась писать никакого заявления об изнасиловании. На такой отчаянный шаг ее толкнул страх перед влиятельным отцом, который бы явно не обрадовался сообщению о недостойном поведении собственной дочери.

Напомним, что скандальный инцидент произошел в Уфе в ночь на 30 октября: трое высокопоставленных офицеров обвиняются в избиении и групповом изнасиловании своей молодой коллеги. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор, а обвиняемые находятся в следственном изоляторе.

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