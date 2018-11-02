В Уфе обыскали дома начальников, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя

СЕГОДНЯ 06:27 2018-11-02T06:27:38+03:00

Подозреваемые по делу занимали высокие посты в полиции Башкирии

Все трое уволены из органов МВД решением министра.

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером в домах троих подозреваемых в групповом изнасиловании прошли обыски. Под следствием оказались крупные полицейские чины – 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, его коллега из Кармаскалинского района и начальник отдела по вопросам миграции. Всех троих подозревают в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

Обыски проводились в домах и на рабочих местах подозреваемых. Сегодня, 2 ноября, состоится суд, который изберет меру пресечения. Всем троим грозит арест до суда.

Также накануне, 1 ноября, Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев были уволены из органов МВД решением министра внутренних дел Башкирии. По словам Романа Деева, сотрудников полиции уволили за проступки, порочащие честь и достоинство мундира.

Пострадавшая от рук предполагаемых насильников 23-летняя девушка-дознаватель работала в отделе Матвеева. В настоящий момент она находится дома, ей оказывают необходимую помощь психологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полицейским начальникам, изнасиловавшим подчиненную на рабочем месте, грозит по 10 лет

"Комсомолка" разбирается в подробностях громкого преступления (подробнее)

Изнасилованная полицейскими в Уфе 23-летняя дознаватель ранее уже оказывалась в центре громкого скандала

Из-за неприятной истории пришлось уволиться одному из курсантов школы МВД (подробнее)

Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу

В Уфу экстренно выехала группа следователей из главка (подробнее)