В Уфе обыскали дома начальников, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя
Накануне вечером в домах троих подозреваемых в групповом изнасиловании прошли обыски. Под следствием оказались крупные полицейские чины – 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, его коллега из Кармаскалинского района и начальник отдела по вопросам миграции. Всех троих подозревают в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.
Обыски проводились в домах и на рабочих местах подозреваемых. Сегодня, 2 ноября, состоится суд, который изберет меру пресечения. Всем троим грозит арест до суда.
Также накануне, 1 ноября, Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев были уволены из органов МВД решением министра внутренних дел Башкирии. По словам Романа Деева, сотрудников полиции уволили за проступки, порочащие честь и достоинство мундира.
Пострадавшая от рук предполагаемых насильников 23-летняя девушка-дознаватель работала в отделе Матвеева. В настоящий момент она находится дома, ей оказывают необходимую помощь психологи.
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