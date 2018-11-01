Девушка-дознаватель из Уфы пришла в кабинет к насильникам-полицейским не одна
Появились новые неожиданные подробности в скандальной истории с изнасилованием 23-летней дознавательницы своим начальством. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Башкирии, девушка принимала участие в «вечеринке» силовиков абсолютно добровольно, по приглашению своего начальника. Более того, она пришла в кабинет не одна, а со своей подругой.
- В этом деле нужно разбираться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, - добавил источник, который уточнил, что сейчас девушка активно принимает участие в следственных действиях и не нуждается в помощи психологов.
Напомним, что громкий секс-скандал случился в ночь с 29 на 30 октября. В республиканском отделе по миграции МВД случился жуткий инцидент: прямо в кабинете молодую сотрудницу жестоко изнасиловали трое коллег, старших по званию. В итоге следственные органы возбудили сразу два уголовных дела – по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Все подозреваемые задержаны, завтра им изберут меру пресечения.
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