Изнасиловавшие 23-летнюю девушку полицейские отмечали возвращение в Уфу бывшего шефа

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-01T10:05:42+03:00

Но в какой-то момент все пошло не так

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51-летнего Эдуарда М. его коллеги характеризуют только положительно. Однако многие знают стражу порядка с другой стороны – не с самой лучшей. Как стало известно «Медиакорсети», Эдуард М. является протеже Артура Ахметханова, которого недавно назначили вице-премьером, курирующим силовиков.

В детстве маленький Эдуард М. даже стоял на учете, был тем еще хулиганом. Но затем остепенился и решил стать полицейским. Вице-премьер стал тянуть его по карьерной лестнице.

Какое-то время он работал начальником контрольно-профилактического отдела. Его сотрудники следили за инспекторами-взяточниками.

- Когда Ахметханова назначили министром МВД Осетии, Матвеев мотался туда за поддержкой и не без этой поддержки получил назначение на должность начальника РОВД по Уфимскому району, - сообщает источник издания.

По сведения журналистов, за Эдуардом М. есть и неприятная история - он продавал автомобиль с перебитыми номерами, который был в угоне. Тогда по данному факту возбудили даже уголовное дело, но потом – замяли.

У Эдуарда есть связь и с «золотым» прокурором Рамилем Гарифуллиным. На своей «земле» они сотрудничали - крышевали незаконную добычу песчано-гравийной смеси в карьерах.

А повод у пьянки, которая в конечном итоге переросла в оргию, все же был. Правоохранители отмечали возвращение в Уфу бывшего шефа Эдуарда М.