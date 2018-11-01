Пострадавшей девушке-дознавателю из Уфы окажут психологическую помощь

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-01T09:30:16+03:00

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МВД Башкирии окажет помощь пострадавшей девушке-дознавателю.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 октября в отделе по миграции МВД уфимского района Башкирии случился жуткий инцидент – на нее напали трое коллег, старших по званию. В итоге следственные органы возбудили сразу два уголовных дела – по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

В МВД Башкирии сообщили, что окажут пострадавшей необходимую психологическую помощь. Известно, что вчера в Уфу направились специалисты главка МВД России, которым предстоит выяснить все подробности происшествия.

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