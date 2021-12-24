Уфа встала в 10-балльных пробках

Уфа встала в пробках на 10 баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В вечерний час-пик пятницы, 24 декабря, в Уфе образовались 10-балльные пробки. Такую оценку заторам в городе по состоянию на 18:00 дал сервис «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено на всех центральных улицах башкирской столицы. «Стоят» Коммунистическая, Карла Маркса, Революционная, Цюрупы. Парализованы также улицы Воровского, Бакалинская, Менделеева, Авроры.

Серьезная пробка образовалась на отрезке Салавата Юлаева между пересечениями с улицами 50 лет СССР и Лесотехникума в сторону выезда из города. Заторы наблюдаются и на самой улице 50 лет СССР, такая же неутешительная ситуация на Ростовской, Рязанской и Шафиева.

Проблемы с движением есть и на улицах Жукова, где сейчас перекрыто несколько полос, и Гагарина.

В северной части Уфы остановилось Уфимское шоссе, перекресток Интернациональной и Комарова, улицы Ульяновы, Александра Невского и Сельская Богородская.

Напомним, такая же ситуация на дорогах Уфы была зафиксирована в понедельник, 20 декабря. Тогда вызванные снегопадом пробки в городе получили девять баллов.