Нападение бродячих собак на ребенка и спасение из горящей машины: самые громкие ЧП, произошедшие в Башкирии на прошлой неделе

За рулем иномарки находился 19-летний парень без прав, а в салоне - четверо друзей

Минувшая неделя в Башкирии выдалась неспокойной: резонансное ДТП, спасение человека из горящей машины и даже нападение своры бездомных собак на ребенка. Вспомним, какие ЧП обсуждала вся республика.

УМЕРЛА УФИМКА, ЗАГОРЕВШАЯСЯ НА КРЫЛЬЦЕ БОЛЬНИЦЫ

В ночь на 15 декабря в Уфе скончалась 64-летняя женщина, загоревшаяся на крыльце больницы. У пострадавшей было обожжено более 90 процентов тела – ее доставили в реанимацию ожогового отделения, но врачи оказались бессильны. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося: напомним, уфимка тяжело переживала смерть мужа, а также жаловалась на галлюцинации. На месте ЧП позже нашли ее сумку с 26 листами странных записей, который уже изучают сыщики.

В УФЕ ИНОМАРКА ВЛЕТЕЛА В КУЛИНАРИЮ

Рано утром 15 декабря в районе остановки «Аграрный университет» раздался визг тормозов, а затем оглушительный грохот. Иномарка «Фольксваген Туарег» на полной скорости влетела в здание известной кулинарии, снеся по дороге несколько елок. В иномарке находились пятеро молодых людей, а у 19-летнего водителя не оказалось прав. Все они получили травмы и были госпитализированы. Позже выяснилось, что машина принадлежит матери юного нарушителя, а в ту ночь ребята отмечали возвращение приятеля из-за границы. Сейчас подробности инцидента выясняют в ГИБДД.

УФИМЕЦ СПАС ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГОРЯЩЕЙ МАШИНЫ

18 декабря в Уфе возле ВДНХ загорелась припаркованная машина: водитель быстро потерял сознание из-за дыма. На помощь ему пришел случайный прохожий, который вытащил пострадавшего из машины, сделал ему массаж сердца и отвез в больницу. Героем оказался 35-летний юрист и отец двоих детей Айрат Бикбулатов. В МЧС отметили, что только благодаря его быстрым и решительным действиям пострадавшего удалось спасти. 35-летнего мужчину уже отключили от ИВЛ, и он идет на поправку.

В УФЕ БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ НАПАЛИ НА РЕБЕНКА

В Уфе свора бездомных собак напала на ребенка. Все произошло днем 19 декабря в микрорайоне Шакша, когда 13-летняя девочка шла на остановку: псы набросились на нее и стали кусать. К счастью, происходящее заметил прохожий мужчина, который отбил ребенка у собак и вызвал скорую. Сейчас девочка находится в больнице: ей перевязывают раны и делают прививки от бешенства.

На место происшествия выехала служба по отлову безнадзорных собак. Местные жители жалуются, что агрессивные псы уже давно терроризируют всю округу, но местная администрация никак не реагировала на все замечания.