Стали известны подробности нападения стаи собак на 13-летнюю девочку в Уфе

фото: "Вся Уфа"

В Уфе днем 19 декабря на 13-летнюю девочку набросилась стая собак. Ребенок до сих пор находится в детской 17-й больнице – врачи перевязывают ей раны и делают прививки от бешенства. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа».

Псы напали на школьницу, когда она шла на остановку по улице Производственной в Шакше.

– Догнали меня, потом обувь, носки сняли, – вспоминает девочка.

Животные успели покусать ее руки и ноги, рана есть даже на голове. Ребенка спас очевидец. Мужчина разогнал агрессивных собак и вызвал «скорую».

По словам матери пострадавшей, в Шакше это далеко не первый случай нападения стаи псов на детей. «Вот недавно буквально на днях на мальчика кинулись. И никто ничего не делают. Никому ничего не нужно. Уже ходить страшно», – признается Дарья. Женщина написала заявление в полицию. Она намерена призвать к ответственности виновных и взыскать компенсацию.

После случившегося на место происшествия выехала служба отлова. Они обыскали участок и поймали бездомных собак. По словам директора организации, количество безнадзорных животных увеличивается после дачного сезона: летом четвероногие живут с хозяевами, а зимой остаются одни. С начала года на одной только улице Производственной в Шакше было отловлено 65 псов.