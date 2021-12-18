В Уфе случайный прохожий вытащил человека из загоревшейся машины и отвез его в больницу

В машине внезапно загорелся моторный отсек // фото: МЧС РБ

Сегодня, 18 декабря, в башкирской столице Уфе местный житель совершил настоящий подвиг: он вытащил человека из загоревшейся машины, «откачал» его и отвез в больницу. Об этой истории рассказало МЧС республики.

Инцидент произошел днем возле здания торгово-выставочного комплекса ВДНХ на Менделеева, 158. У стоявшей и заведенной ВАЗ-21099 внезапно загорелся моторный отсек, из-за чего в салоне возникло сильное задымление. Внутри находился 35-летний горожанин, который уже потерял сознание.

Неравнодушный уфимец вытащил пострадавшего из машины, сделал ему массаж сердца и отвез в больницу // фото: МЧС РБ

На счастье попавшему в беду уфимцу мимо проходил неравнодушный прохожий. Заметив в легковушке человека, он бросился ему на помощь: силой опустил окно и открыл запертую дверь с водительской стороны. Затем герой сделал уже не подававшему признаки жизни мужчине массаж сердца, тем самым реанимировав. После он погрузил пострадавшего в машину и отвез в ближайшую больницу.

Сейчас 35-летний пациент находится в тяжелом состоянии – ему диагностировали отравление дымом. Расследование пожара ведет дознаватель МЧС России.