Умерла уфимка, загоревшаяся на крыльце больницы

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Минувшей ночью, 15 декабря, в Уфе скончалась 64-летняя женщина, которая загорелась на крыльце больницы. Она находилась на госпитализации в критическом состоянии с ожогами 90% тела почти шесть дней. О смерти горожанки сообщило республиканское МЧС.

– При сверке данных в ГКБ №18 от дежурного врача получена информация о том, что пострадавшая женщина 1957 г.р., к сожалению, скончалась в 03.00 15.12.2021, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Напомним, пенсионерка загорелась возле частной клиники утром 9 декабря. Ее потушил начальник пожарной безопасности лечебницы, после чего пострадавшую госпитализировали на «скорой». В сумке пожилой женщины следователи обнаружили рукописное письмо на 26 страниц. «КП-Уфа» выяснила, что последние годы у покойной были проблемы с психикой.