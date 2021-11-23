«Стараюсь держаться ради трех детей»: в Башкирии простятся с отцом и сыном, погибшими в жутком пожаре

Ирина до сих пор не может поверить в гибель любимого мужа и сына

Сегодня в Стерлитамаке простятся с отцом и его маленьким сынишкой, погибшими в жутком пожаре. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» жена 37-летнего Радика Г., с похоронами семье помогла администрация. Прощание состоится в 14.00 на местном кладбище.

- До сих пор не можем прийти в себя, осознать, что произошло. Младший сынок еще маленький – он то понимает, что случилось, то забывает. А вот старшая дочь, ей уже 14, она все прекрасно понимает, и у нее огромный шок. Она очень тяжело переживает случившееся, замкнулась в себе. Я стараюсь держаться ради своих трех детей, старшая дочь учится в Казани, но должна сегодня приехать на похороны. Но пока еще очень тяжело, - вздыхает Ирина Г.

По словам убитой горем женщины, точная причина возгорания до сих пор еще не установлена, этим сейчас занимаются следователи и дознаватели МЧС. Зачем ее 12-летний сын вернулся в горящий дом, Ирина тоже не знает.

- Я же в ту ночь на работе была. Меня привезли туда, когда уже все закончилось. Я до сих пор ничего толком не знаю, - вздыхает Ирина Г.

ВЕРНУЛСЯ, ЧТОБЫ СПАСТИ ОТЦА

Дом довольно сильно пострадал от огня. Фото: СК по РБ

Напомним, трагедия произошла в 3.37 на улице Демократической, где загорелся двухэтажный частный дом. Дома находился 34-летний Радик Г. и трое детей – два сына 12 и 5 лет, а также 14-летняя дочь. Его супруга вышла в ночную смену на местном стекольном заводе. Как рассказали в МЧС по Башкирии, первым пожар заметил сосед Габитовых - он поднялся на мансардный этаж, где находились дети, и помог им выбраться на улицу. Но 12-летний 12-летний Эдгар решился вернуться в задымленный дом, чтобы спасти отца, а обратно выбраться уже не смог. Тела погибших позже обнаружили пожарные, разбиравшие обугленные развалины.

Сейчас по факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело. Сыщики внимательно осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причины возгорания и гибели людей.

Свои соболезнования семье погорельцев выразил и новый мэр Стерлитамака Рустем Газизов.

- Это страшная трагедия. Выражаю искренние соболезнования семье пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию… Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь, - заверил чиновник.

Сейчас семья погорельцев действительно нуждается в помощи. Ирину и детей временно приютили родственники, но есть шанс, что сгоревший дом еще можно будет восстановить. Сейчас семье нужна помощь в разборе обугленных руин, а также средства на восстановление дома. Если и вы хотите помочь семье, можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(917)427-71-49 (Ирина Григорьевна Г.)

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Габитовых.