Следствие озвучило свою версию гибели 12-летнего ребенка и его отца при пожаре в Башкирии

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 12-летнего ребенка и его отца при пожаре в жилом доме в городе Стерлитамаке. Инцидент произошел минувшей ночью, 22 ноября.

– Около 3:30 часов произошло возгорание двухэтажного частного жилого дома на улице Демократическая. В момент возгорания в доме находились отец и трое детей 14, 12 и 5 лет. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела 12-летнего ребенка и его отца. Брату и сестре погибшего мальчика удалось спастись. Мать находилась на работе в ночную смену, – озвучили версию следствия в СК РБ.

На месте происшествия выезжало руководство и сотрудники стерлитамакского отдела СК. Они назначили ряд судмедэкспертиз, допросили очевидцев и других свидетелей.

Ранее «КП-Уфа» писала, что выжившего при пожаре 5-летнего мальчика спас мужчина, живущий по соседству.