В Башкирии в страшном пожаре погиб отец и его 12-летний сын

В Башкирии в страшном пожаре погибли отец и его сын Фото: МЧС Башкирии

В Стерлитамаке в пожаре в частном доме по улице Демократической погиб отец и его 12-летний сын.

По данным МЧС Башкирии, возгорание произошло в частном доме по улице Демократической. Первый сигнал о пожаре поступил поздней ночью – в 3.37 по местному времени. На место сразу же выехали все аварийные службы города.

В двухэтажном кирпичном частном доме проживали пять человек – родители и трое их детей (два сына 12 и 5 лет и 14-летняя дочь). Мать в эту злополучную ночь работала в ночную смену.

Фото: МЧС Башкирии

В пресс-службе МЧС объяснили, что с самого начала дочери удалось вывести из дома двух братишек. Однако вскоре ее 12-летний братишка вернулся в охваченное огнем здание чтобы помочь выбраться отцу и брату, который якобы вернулся домой (так ночью впопыхах подумал мальчик – Ред.). К сожалению, ни он, ни его отец из дома так и не вернулись. Ближе к утру пожарные обнаружил на развалинах дома тела мужчины и его сына. Спасшиеся дети сейчас находятся со своей мамой, которая приехала к сгоревшему дому.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС и сотрудники Следкома Башкирии. Экспертам предстоит узнать, из-за чего именно начался пожар, который унес жизни двух человек. Тела погибших отправили на судмедэкспертизу.