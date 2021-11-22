«Залез в окно мансардного этажа»: подробности смертельного пожара в Стерлитамаке

Спасатели рассказали подробности трагедии, которая произошла ночью в Стерлитамаке Фото: МЧС Башкирии

5-летнего мальчика из страшного пожара в Башкирии спас его сосед, который прибежал на помощь среди ночи.

В МЧС Башкирии рассказали подробности страшного пожара, который унес жизни 12-летнего мальчика и его 34-летнего отца. Как оказалось, первым на месте оказался сосед, который услышал крики 14-летней девочки. Он по стене дома добрался до мансардного этажа и вытащил и окна 5-летнего мальчика.

Его 12-летний брат решил вернуться в дом, чтобы спасти отца. К сожалению, ему это не удалось. Пожарные обнаружили тела погибших на месте пожара в шесть часов утра.

Сейчас сотрудники Следкома и дознаватели МЧС Башкирии устанавливают, из-за чего мог начаться смертельный пожар.

Ранее в МЧС Башкирии опубликовали видео с места происшествия.