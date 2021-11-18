Заказы поступают, но их не оплачивают. Будут ли в Уфе новогодние корпоративы в 2021 году?

Пандемия COVID-19 вновь поставила под вопросом проведение новогодних вечеринок Фото: Евгения ГУСЕВА

Как правило, в середине декабря по всей России и, в частности, в Уфе стартует пора новогодних корпоративов. Сотрудники различных предприятий арендовали на целый вечер и ночь рестораны или клубы, чтобы в компании десятков (а порой даже и сотен) коллег радостно проводить старый год и встретить новый.

Однако буквально пару лет назад все изменилось. Началась пандемия COVID-19, которая весной 2020 года добралась и до Башкирии. Растущее количество инфицированных и погибших поставило крест на проведение корпоративов. Ситуация в прошлом году еще была и осложнена тем, что прививочная компания еще не началась, и поэтому единственными методами борьбы с опасным вирусом были социальная дистанция и масочный режим.

В ноябре 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в региональном правительстве потребовал не проводить новогодние корпоративы среди чиновников. Самим же жителям республики разрешили собираться в коллективах не более 50 человек.

Мы решили разобраться, смогут ли жители Башкирии повеселиться на новогодних корпоративах 2021.

ОГРОМНЫЕ УБЫТКИ

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюра Асадуллина, введенные властями антиковидные меры нанесли серьезный удар по заведениям Уфы, однако в текущем году все может быть по-другому.

– В прошлом году из-за ограничительных мер у ресторанов было значительное снижение уровня выручки – наверное, до 50-60%. Однако в этом году все несколько иначе. Недавно были аннулированы запреты на работу заведений с 23.00 по 06.00. Если не возникнет никакого прироста по заболеваемости ковидом, то, надеюсь, никакие дополнительные ограничения не понадобятся и их не введут, – заявил бизнес-омбудсмен.

Уфимские рестораны и клубы уже публикуют на своих сетевых ресурсах объявления о приеме заявок на проведение у них новогодних корпоративов, однако заказчики бронируют места с большой опаской.

– Недавно собирали представителей данной отрасли. Уже поступают заказы на корпоративы, но, к сожалению, их никто не оплачивает, а бронирует с возможностью отмены. Все боятся, что могут ввести ограничения, и они лишатся денег, – рассказал «КП-Уфа» Асадуллин.

Связанные с новогодними корпоративами ограничения могут сулить ресторанам и клубам большие убытки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ С ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе также поведал, каковы будут последствия для уфимских заведений, если местные власти все же решатся ввести ограничения на проведение новогодних корпоративов.

– В случае, если ограничения будут введены, заведения понесут очень серьезный финансовый урон. Даже в «мирное время» у предпринимателей этой сферы первая половина января всегда была «мертвым» сезоном, так как размер выручки значительно снижался. И поэтому этот простой старались максимально компенсировать новогодними корпоративами, – поведал бизнес-омбудсмен.

Председатель Союза предпринимателей Уфы Инга Мусина рассказала «КП-Уфа», как предстоит работать ресторанам Уфы в период новогодних корпоративов в условиях антиковидных ограничений, которые возможно вновь ведут региональные власти.

– Потери для ресторанного бизнеса уже существуют, поэтому в настоящее время необходимо работать с тем, что есть. Поэтому следует организовывать мероприятия по времени, по количеству человек и датам, исходя из существующих ограничений. В прошлом году уже была эта история, и многим удалось подстроиться, – заявила Мусина.

ТАК ЖДАТЬ ЛИ ОТМЕНЫ ИЛИ НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ?

Пресс-служба главы Башкирии рассказала нам, что республиканские Минздрав и Роспотребнадзор оценивают ситуацию с распространением ковида в регионе как стабильную и контролируемую. Ведомства заявляют, что рост заболеваемости приостановился, смертность уменьшилась, а нагрузка на коечный фонд снизилась.

Однако вместе с тем, власти республики считают, что ситуация с коронавирусом в республике до сих пор остается напряженной, поэтому в общественных местах продолжают действовать принятые ранее ограничения. Наряду с другими общественными местами, крупные заведения общепита на 50 и более мест можно посетить только при наличии QR-кода, сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. Однако возможность того, что будут приняты дополнительные антиковидные меры, до сих пор остается.

– Согласно действующим ограничениям, рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 30 человек. Дополнительные решения, связанные с проведением новогодних мероприятий, оперативный штаб будет принимать исходя из актуальной эпидемиологической ситуации, – сообщила «КП-Уфа» пресс-служба Радия Хабирова.

ОТ РЕСТОРАНОВ ОТВЕТА НЕТ

Несмотря на то, что велика вероятность введения новых ограничений, некоторые уфимские рестораны уже активно предлагают предприятиям провести новогодний корпоратив именно в своих стенах.

Рестораны предлагают размашистую развлекательную программу, в которую входит выступления кавер-групп, диджеев, а также актеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Что примечательно, одно из заведений даже готово принять у себя компанию аж до 150 человек.

Корреспонденты «КП-Уфа» пытались связаться с администрацией заведений, чтобы узнать, каким образом они будут справляться с возможными ограничениями и убытками, которые принесут данные меры. Однако руководство ресторанов по какой-то причине не пожелало выйти с нами на контакт.