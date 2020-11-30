Хабиров обозначил жесткую позицию по проведению корпоративов у чиновников

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в региональном правительстве 30 ноября потребовал не проводить новогодние корпоративы среди чиновников. Он отметил, что разрешит праздничные мероприятия только «когда все у нас все расцветет и рай небесный наступит».

– То, что касается чиновников, то мы с вами два года уже живем по одному принципу: корпоративы мы будем проводить, когда все у нас расцветет, когда рай небесный наступит, царство небесное. […] С семьями побольше побудете – и хорошо. […] По теме с подарками мы договорились – даже открытками не надо друг друга засорять. Хотите поздравить – эсэмэску отправили, этого достаточно. Не тратьте деньги на это. Лучше детям помогите, – сказал Хабиров подчиненным.

Руководитель региона также добавил, что решение о режиме работы ресторанов в новогодний период будет принято на текущей неделе.

Напомним, о том, что чиновникам всех уровней «строжайше запретят» проводить новогодние корпоративы, стало известно 12 ноября. Самим жителям разрешат собираться в коллективах не более 50 человек.