Радий Хабиров анонсировал новые антиковидные ограничения в Башкирии

Власти планируют таким образом увеличить охват вакцинации населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Уфе состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, где глава региона Радий Хабиров анонсировал вступление в силу следующего пакета антиковидных ограничений. Напомним, ограничивать посещение общественных мест и всевозможных заведений в республике начали с 4 октября.

С 12 октября 2021 года вступил в силу второй пакет ограничений, согласно которому жители не могут посещать ТЦ, кинотеатры, театры и другие места без сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, медицинского отвода от вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода COVID-19.

По словам Хабирова, ограничения уже принесли свои плоды: темпы вакцинации от коронавируса стали расти. Глава Башкирии также анонсировал третий пакет ограничений, которые вступят в силу с 18 октября 2021 года. Со следующего понедельника без прохождения вакцинации или справки о перенесенном ковиде нельзя будет посещать салоны красоты, косметологию, СПА-салоны, массажные, солярии, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, а также кафе и рестораны, где есть 50 и более посадочных мест.