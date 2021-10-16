Бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов угодил в больницу с коронавирусом

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Накануне экс-мэр Стерлитамака, 55-летний Владимир Куликов угодил в больницу с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает действующий сотрудник администрации города Андрей Паничев. Он отмечает, что состояние бывшего главы горадминистрации оценивается как удовлетворительное. Сейчас он находится в общей терапии.

Владимир Куликов покинул пост мэра Стерлитамака совсем недавно – 8 октября у него был последний рабочий день. Пост главы городской администрации он занимал с 2016 года.

На смену Куликову пока с приставкой и.о. мэра был назначен бывший вице-мэр Уфы Рустем Газизов. На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров официально объявил об этом во вторник, 12 октября.