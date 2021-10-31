И Хэллоуина не надо: пять привычных мест Уфы, которые ночью испугают даже смелых

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Уфа – город контрастов. Башкирская столица славится монументальными памятниками, улицами с сохранившейся старинной архитектурой, живописными аллеями и парками. Недавно «Комсомолка» даже делала материал, посвященный знаковым достопримечательностям нашего города. Однако есть в сердце республики такие места, которые при свете дня выглядят вполне себе безобидно, но с заходом солнца буквально напоминают филиал преисподней. Прогуляться по ним глубокой ночью осмелится либо кто-то, кому не ведом всякий страх, либо полнейший безумец.

«КП-Уфа» подготовила подборку пяти самых жутких мест столицы Башкирии, которые для посещения мы бы не посоветовали никому, кроме самых отчаянных искателей острых ощущений.

ЗАБРОШКА ВОЗЛЕ «АРТ-КВАДРАТА»

Кто бы мог подумать, что буквально в нескольких шагах от прибежища всех столичных хипстеров «Арт-КВАДРАТА» расположится одно из самых страшных мест Уфы. Прямо за Хакимовской мечетью находится заброшенное двухэтажное здание. Строение выглядит жутковато даже днем, но в ночном мраке оно приобретает особо зловещий вид.

Проникнуть в здание можно через разрушенный дверной проем по специально положенной кем-то ветхой доске. Внутри обшарпанные стены, кучи мусора, россыпь битого стекла, гнилые доски и смрад. На второй этаж ведет полуразрушенная лестница, по которой из соображений безопасности лучше не подниматься.

Недалеко от «Арт-КВАДРАТА» расположился жуткий заброшенный дом Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Заброшенное кирпичное здание, судя по всему, когда-то было административным помещением. Сейчас оно является временным прибежищем для маргиналов. Среди множества комнат мы обнаружили одну, которая для бездомных является одновременно и столовой и спальней. На двух кроватях раскиданы одежда, на столе пустая бутылка дешевого пива, упаковки от различных продуктов и грязная пепельница. Окно занавешено толстым ковром, который, по-видимому, помогает укрыться от глаз окружающих и сделать ночлежку чуточку теплее.

Однако сейчас строение совсем пустует. Складывается ощущение, что бездомные покидали место в чрезвычайной спешке. Быть может, их вынудили найти себе другое прибежище осенние холода. Или же это сделало нечто иное, что скрывается в зловещем мраке загадочной заброшки?

Внутри дома царит жуткая атмосфера Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ДОМ НА УЛИЦЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Улица Октябрьской Революции – одна из старейших в Уфе. На ней максимально сохранилась историческая среда, единый ансамбль, почти не нарушаемый современными свечками-высотками. Местные власти запланировали реконструировать ее к 2024 году, аккурат к 450-летнему юбилею башкирской столицы. В связи с этим в настоящее время в рамках региональной программы продолжается расселение аварийных многоквартирных домов.

Однако, расселив многие строение, власти Уфы, не озаботились защитой некоторых зданий, которые представляют культурную ценность. Доступ в помещения открыт. Здесь активно действуют мародеры и черные копатели. Разрушаются ценные элементы интерьеров и фасадов, а сами объекты заселяются бездомными.

Один из расположенных на Октябрьской Революции домов до сих пор не законсервировали Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Один из расположенных на улице домов до сих пор не подвергнут консервации. Несмотря на обветшалость, даже в полумраке строение привлекает своей старинной архитектурой. Однако внутри посетителя здания ожидает картина тотальной разрухи: грязь, пыль, оборванные обои, мусор, битое стекло и раскуроченная мебель. В доме также обнаружить два спуска то ли в погреб, то ли в подвал. Заглядывать в них и узнавать, что скрывается внизу, никакого желания не возникает, так как выглядят они ну очень жутко. То и дело думаешь: только приблизишься, а потом – хвать! – и утащит тебя за ногу в свое логово потустороннее нечто!

Но не только этим дом на Октябрьской Революции внушает чувство опасности. Здание выглядит до такой степени ветхим, что нет-нет да задумываешься: вот подует ветер чуть посильнее, и рухнет вся эта старинная красота прямо на мою голову!

Внутри здания картина жуткой разрухи Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

СЕРГИЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Само собой, подборка самых зловещих мест мегаполиса никак не может обойтись без городского кладбища. Для отчаянных любителей побродить в ночное время по местам захоронений в микрорайоне «Зеленая роща» есть особое место, от пребывания в котором буквально стынет кровь в жилах.

Не особо знакомому с районом найти вход в Сергиевское кладбище будет довольно затруднительно: то и дело натыкаешься либо на стройку, либо на шиномонтажную, либо на гаражный городок. Пройти на территорию можно со стороны улицы Караидельской.

Переступив порог кладбища после заката, сразу оказываешься в царстве кромешной темноты. Снующий ветер гоняет по земле опавшие листья, фонарик выхватывает во мраке ветки скрюченных деревьев, ржавые ограждения и надгробия умерших десятки лет назад людей, – зрелище, признаться, одновременно завораживающее и пугающее.

Атмосфера ночного кладбища одновременно пугает и завораживает Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Наиболее заброшенный участок кладбища, на который можно попасть, миновав шиномонтажную, напоминает по атмосфере фильм «Ведьма из Блэр». Пробираться к захоронениям здесь – отдельное приключение. Могилы расположены чересчур близко друг другу, необходимость продираться сквозь сухие ветки и листву, а также опасность напороться на штыри ржавых оград – прямо не кладбище, а полоса препятствий!

Прогуливаясь меж захоронений, невольно задумываешься о скоротечности жизни и судьбе тех, кто обрел здесь свой последний приют. В голове возникают печальные и трагические образы, от которых щемит в груди. Вот тут прощаются с 50-летней женщиной муж и дети, вон там захоронен подросток и пережившая его на несколько лет мама, а здесь лежат двое братьев, которые не вернулись с войны.

Сергиевское кладбище вряд ли можно назвать крупным, однако в ночной тьме оно напоминает бесконечный и запутанный лабиринт, мрак которого способен навеки поглотить беспечного путника.

Некоторые участки кладбища напоминают место действия фильмов ужасов Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ЛЕС НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Еще одно довольно мрачное и пугающее местечко расположилось буквально в центре города, на пересечении улиц Шафиева и Зорге.

Между благоустроенным парком и отстроенным современным Центром ядерных технологий, буквально в 300 метрах от оживленного проспекта Октября, есть небольшой лесок, в котором по ночам точно можно снимать фильмы ужасов.

Начнем с того, что тут практически нет никакого освещения (отблесков уличных фонарей с соседних дорог хватает лишь на то, чтоб ы не переломать впотьмах ноги), поэтому с наступлением сумерек тут становится довольно жутковато. Во-вторых, тут часто встречаются бродячие собаки, которые обосновались здесь и заботятся о потомстве. В-третьих, если вы вдруг решили сойти с дороги и зайти вглубь этого леска, будьте осторожны.

Тут повсюду торчат из земли трубы заброшенных и разграбленных погребков, которые раньше местные жители использовали для своих нужд. Прибавьте к этому корявые черные ветки, похожие на щупальца монстра, пугающие шорохи и скрипы и другие непонятные звуки, хлюпающую грязь под ногами – и… бегите подальше от этого места.

ПУТЕПРОВОД УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЧЕРЕЗ УЛИЦУ 50 ЛЕТ СССР

Реконструкция улицы Комсомольской вот уже несколько вселяет ужас в сердца уфимцев и причиняет нечеловеческие страдания местным жителям. И как будто бы этого было мало, на территории есть легендарное место, о котором сложено немало вызывающих мороз по коже легенд.

О мосту через улицу 50 лет СССР до сих пор слагают легенды Фото: Рустем АХУНОВ

Под мостом через улицу 50 лет СССР до недавнего времени постоянно кто-то жил. Сначала это были простые бомжи, а потом их вытеснили цыгане. Они все загадили вокруг и ночью пройтись там никто не рисковал. Сейчас там только «общественный туалет» – «постояльцы» съехали. Но там по-прежнему много всяких тряпок, мусора и бутылок. И так же как раньше нет освещения. При попытке пройтись там ночью выступает холодный пот…

Раньше в этом месте было еще более жутко. Под мостом постоянно кто-то распивал спиртное, а стражи порядка туда практически не наведывались. Соответствующие запахи там стоят до сих пор, но толпы молодежи сейчас уже не собираются.