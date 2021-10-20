Уфимская классика: что посмотреть в городе тем, кто приехал сюда впервые

Уфа - город, в котором каждый турист найдет для себя что-то увлекательное Фото: Рустем АХУНОВ

Кажется, что про достопримечательности Уфы все уже известно вдоль и поперек. Вот только многие туристы, приезжающие сюда впервые, теряются: город огромный, что же посмотреть в первую очередь. «Комсомолка» решила собрать путеводитель по Уфе, причем в двух вариантах: классический, для тех, кто любит гулять по живописным паркам и любоваться архитектурой и памятниками, и небанальный, для тех, кто предпочитает оригинальные локации и неизбитые маршруты. Начнем с классики.

Памятник Салавату Юлаеву (пока еще не на реконструкции)

Пройти мимо памятника Салавату Юлаеву точно не получится. Эта конная статуя (между прочим, самая крупная в Европе) стоит под номером 1 в любом туристическом путеводителе и списке достопримечательностей. Место для памятника выбрано идеально – неподалеку от Телецентра, над обрывом, откуда открываются роскошные виды на Белую и ее окрестности. Стоя рядом с величественным монументом весом 40 тонн и высотой почти 10 метров (и это всего-то при трех опорных точках!), невольно проникаешься уважением к скульптору Сосланбеку Тавасиеву, который потратил 30 лет на его создание. Зато теперь памятник уверено занимает лидирующую позицию в списке «7 чудес Башкортостана».

Совсем скоро памятник Салавату Юлаеву отправится на реконструкцию, но увозить его не будут Фото: Рустем АХУНОВ

Кстати, если хотите полюбоваться памятником в его привычном виде, стоит поспешить. Совсем скоро многотонную статую снимут с постамента и отправят на капитальную реконструкцию. Впрочем, у уфимцев и гостей города появится уникальная возможность наблюдать этот процесс, поскольку увозить памятник никуда не будут.

Набережная реки Белой

На строительство новой набережной реки Белой власти республики возлагали большие надежды. Набережная протяженностью 7 километров (и примерной стоимостью по разным оценкам в 13 млрд рублей) должна была стать настоящим центром притяжения как для уфимцев, так и для гостей города. Сюда любят приезжать на прогулку молодые родителей с колясками и маленькими детьми. Любители активного отдыха могут пробежаться по специально оборудованной беговой дорожке или заняться скандинавской ходьбой, прокатиться на велосипеде, роликах или самокате. Влюбленные парочки могут покататься на качелях и сделать замечательные совместные фото, а также полюбоваться закатом на нижнем уровне, спускающемся к самой воде. Те, кто постарше, оценят возможность отдохнуть на деревянных лежаках и удобных скамейках.

Кто-то отчаянно критикует новую набережную, но посетить ее однозначно стоит. Фото: Алексей Шарлай

Конечно, набережная нуждается в доработках. Некоторые называют ее «бетонной сковородкой», намекая, что тут мало зелени и негде спрятаться от палящего солнца летом и от дождя и ветра осенью. Другие недовольны, что здесь мало кофеен и ресторанчиков. Впрочем, если вы впервые приехали в Уфу, то прогуляться здесь точно стоит.

Софьюшкина аллея

От набережной можно пройтись пешком по Старой Уфе. Посмотреть тут действительно есть на что – старинные купеческие дома, парк Аксакова, старинную соборную мечеть, сад Салавата Юлаева, а также Софьюшкину аллею.

Раньше на Софьюшкиной аллее росли яблони и груши, а сейчас только клены и липы

Софьюшкина аллея была заложена еще в далеком 1860 году по поручению супруги первого уфимского губернатора Григория Аксакова. Уфа в те годы не могла похвастаться разнообразием прогулочных мест, скверы и парки часто вытаптывал домашний скот, выпущенный на выпас. Коровы и козы объедали все высаженные цветы и деревья. Софья Аксакова поручила высадить тут плодовые деревья – яблоки и груши, а также саженцы липы. Сейчас Софьюшкина аллея - это любимое место для романтических свиданий и прогулок с детьми, а также обязательная локация, которую стоит посетить туристам.

Фонтан «Семь девушек» и Театральный сквер

Еще одна уфимская достопримечательность, которую обязательно стоит посетить – это фонтан «Семь девушек», открытый в 2015 году. Во-первых – это живописное воплощение красивой и печальной легенды о семи сестрах, которые оказались в плену у врага. Чтобы девушки не сбежали, им разрезали ступни и вставили туда конские волосы. Превозмогая боль, красавицам удалось сбежать и спрятаться в бескрайних башкирских сетях, но все же их настигла гибель в озере. А после смерти сестер на небе появилось новое созвездие – Большая медведица.

Памятник "Семь девушек" давно стал визитной карточкой Уфы Фото: Яна БАЗЕКИНА

Во-вторых, памятник расположен в Театральном сквере, где любят гулять уфимцы и гости города. Здесь много зелени, мощеных дорожек и уютных скамеек, где можно отдохнуть и выпить кофе и отдохнуть от городской суеты.

Сам фонтан представляет собой две чаши, облицованные гранитом, и 7 бронзовых двухметровых скульптур девушек в национальных костюмах на небольших постаментах. Конечно, эффектнее всего фонтан выглядит летом, когда включают подсветку и музыку. Зрелище потрясающие: подсвеченные мощные струи то взмывают вверх, то замедляются в такт башкирским музыкальным мелодиям.

Советская площадь

Это раньше Советская площадь была скучной автостоянкой для машин чиновников, сейчас же это любимое место для прогулок и семейного отдыха уфимцев. После реконструкции площадь изменилась до неузнаваемости: здесь вырубили старые и больные деревья, но сохранили вековые липы, заменили асфальт и разбитые бордюры, поставили удобные скамейки. Но главное, что вызывает восторг у взрослых и у детей – это сухой (без чаши) светомузыкальный фонтан. Полюбоваться на это захватывающее зрелище можно с 20.00 до 22.00 (музыка будет звучать до 21.00).

Обновленная Советская площадь удивит даже взыскательного туриста. Фото: сайт главы РБ

Зимой Советская площадь преображается в настоящую волшебную сказку. Причудливая иллюминация, тематические ледяные фигуры и огромная, залитая огнями елка – Советскую площадь не зря считают одной из самых красивых новогодних локаций в Уфе.

Кстати, реконструкция площади еще незакончена. Следующим летом тут установят долгожданный конный памятник генерал-майору Шаймуратову. Фигура национального героя высотой 6 метров будет отлита из бронзы, а высота памятника вместе с постаментом составит 13,5 метров. Рядом расположится декоративная гранитная колоннада.

Парк Победы

Парк Победы хоть и находится относительно далеко от основных туристических локаций в городе, но все равно горячо любим уфимцами и приезжими. Сюда приходят почтить память погибших солдат на 9 мая, летом здесь гуляют семьи детьми и устраивают свидания влюбленные парочки, а молодожены приезжают сюда для тематических фотосессий.

Если вы увлекаетесь историей или военной техникой - вам точно в парк Победы

Вообще парк Победы до 1980 года назывался «парк Нефтяник» - сюда приходили прокатиться на каруселях и колесе обозрения. Сейчас в парке оборудован настоящий мемориальный комплекс - модели танков на постаментах и другой военной техники, выставка советской артиллерии. Рядом с каждым экспонатом установлены специальные таблички с названиями, краткими описаниями и характеристиками. Здесь же возвышается памятник героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину – это 25-метровый столб с бронзовыми скульптурными портретами героев, у подножья которого находится фигура солдата. Перед памятником расположился Вечный огонь, куда горожане 9 мая приходят возложить цветы. Здесь же можно увидеть макет рубки подводной лодки. Ее длина – 18 метров, высота – 4 метра, а вес – более 20 тонн!

300 ступеней Дежневской лестницы преодолеть непросто, но можно Фото: Рустем АХУНОВ

Для тех, кто жаждет умиротворения и покоя, стоит прогуляться по извилистым тропкам лесного массива рядом с парком, покормить с руки белок, полюбоваться чудными видами, открывающимися на реку Белую. А еще недавно в парке Победы восстановили Дежневскую лестницу, по которой можно спуститься прямо к реке. Преодолеть 300 ступней – задача не из простых, как кажется на первый взгляд, зато такая прогулка прекрасно заменяет занятие в спортзале.