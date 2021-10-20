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Общество20 октября 2021 15:23

Уфимская классика: что посмотреть в городе тем, кто приехал сюда впервые

«Комсомолка» собрала самые известные локации, куда стоит отправиться на прогулку
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Уфа - город, в котором каждый турист найдет для себя что-то увлекательное

Уфа - город, в котором каждый турист найдет для себя что-то увлекательное

Фото: Рустем АХУНОВ

Кажется, что про достопримечательности Уфы все уже известно вдоль и поперек. Вот только многие туристы, приезжающие сюда впервые, теряются: город огромный, что же посмотреть в первую очередь. «Комсомолка» решила собрать путеводитель по Уфе, причем в двух вариантах: классический, для тех, кто любит гулять по живописным паркам и любоваться архитектурой и памятниками, и небанальный, для тех, кто предпочитает оригинальные локации и неизбитые маршруты. Начнем с классики.

Памятник Салавату Юлаеву (пока еще не на реконструкции)

Пройти мимо памятника Салавату Юлаеву точно не получится. Эта конная статуя (между прочим, самая крупная в Европе) стоит под номером 1 в любом туристическом путеводителе и списке достопримечательностей. Место для памятника выбрано идеально – неподалеку от Телецентра, над обрывом, откуда открываются роскошные виды на Белую и ее окрестности. Стоя рядом с величественным монументом весом 40 тонн и высотой почти 10 метров (и это всего-то при трех опорных точках!), невольно проникаешься уважением к скульптору Сосланбеку Тавасиеву, который потратил 30 лет на его создание. Зато теперь памятник уверено занимает лидирующую позицию в списке «7 чудес Башкортостана».

Совсем скоро памятник Салавату Юлаеву отправится на реконструкцию, но увозить его не будут

Совсем скоро памятник Салавату Юлаеву отправится на реконструкцию, но увозить его не будут

Фото: Рустем АХУНОВ

Кстати, если хотите полюбоваться памятником в его привычном виде, стоит поспешить. Совсем скоро многотонную статую снимут с постамента и отправят на капитальную реконструкцию. Впрочем, у уфимцев и гостей города появится уникальная возможность наблюдать этот процесс, поскольку увозить памятник никуда не будут.

Набережная реки Белой

На строительство новой набережной реки Белой власти республики возлагали большие надежды. Набережная протяженностью 7 километров (и примерной стоимостью по разным оценкам в 13 млрд рублей) должна была стать настоящим центром притяжения как для уфимцев, так и для гостей города. Сюда любят приезжать на прогулку молодые родителей с колясками и маленькими детьми. Любители активного отдыха могут пробежаться по специально оборудованной беговой дорожке или заняться скандинавской ходьбой, прокатиться на велосипеде, роликах или самокате. Влюбленные парочки могут покататься на качелях и сделать замечательные совместные фото, а также полюбоваться закатом на нижнем уровне, спускающемся к самой воде. Те, кто постарше, оценят возможность отдохнуть на деревянных лежаках и удобных скамейках.

Кто-то отчаянно критикует новую набережную, но посетить ее однозначно стоит. Фото: Алексей Шарлай

Кто-то отчаянно критикует новую набережную, но посетить ее однозначно стоит. Фото: Алексей Шарлай

Конечно, набережная нуждается в доработках. Некоторые называют ее «бетонной сковородкой», намекая, что тут мало зелени и негде спрятаться от палящего солнца летом и от дождя и ветра осенью. Другие недовольны, что здесь мало кофеен и ресторанчиков. Впрочем, если вы впервые приехали в Уфу, то прогуляться здесь точно стоит.

Софьюшкина аллея

От набережной можно пройтись пешком по Старой Уфе. Посмотреть тут действительно есть на что – старинные купеческие дома, парк Аксакова, старинную соборную мечеть, сад Салавата Юлаева, а также Софьюшкину аллею.

Раньше на Софьюшкиной аллее росли яблони и груши, а сейчас только клены и липы

Раньше на Софьюшкиной аллее росли яблони и груши, а сейчас только клены и липы

Софьюшкина аллея была заложена еще в далеком 1860 году по поручению супруги первого уфимского губернатора Григория Аксакова. Уфа в те годы не могла похвастаться разнообразием прогулочных мест, скверы и парки часто вытаптывал домашний скот, выпущенный на выпас. Коровы и козы объедали все высаженные цветы и деревья. Софья Аксакова поручила высадить тут плодовые деревья – яблоки и груши, а также саженцы липы. Сейчас Софьюшкина аллея - это любимое место для романтических свиданий и прогулок с детьми, а также обязательная локация, которую стоит посетить туристам.

Фонтан «Семь девушек» и Театральный сквер

Еще одна уфимская достопримечательность, которую обязательно стоит посетить – это фонтан «Семь девушек», открытый в 2015 году. Во-первых – это живописное воплощение красивой и печальной легенды о семи сестрах, которые оказались в плену у врага. Чтобы девушки не сбежали, им разрезали ступни и вставили туда конские волосы. Превозмогая боль, красавицам удалось сбежать и спрятаться в бескрайних башкирских сетях, но все же их настигла гибель в озере. А после смерти сестер на небе появилось новое созвездие – Большая медведица.

Памятник "Семь девушек" давно стал визитной карточкой Уфы

Памятник "Семь девушек" давно стал визитной карточкой Уфы

Фото: Яна БАЗЕКИНА

Во-вторых, памятник расположен в Театральном сквере, где любят гулять уфимцы и гости города. Здесь много зелени, мощеных дорожек и уютных скамеек, где можно отдохнуть и выпить кофе и отдохнуть от городской суеты.

Сам фонтан представляет собой две чаши, облицованные гранитом, и 7 бронзовых двухметровых скульптур девушек в национальных костюмах на небольших постаментах. Конечно, эффектнее всего фонтан выглядит летом, когда включают подсветку и музыку. Зрелище потрясающие: подсвеченные мощные струи то взмывают вверх, то замедляются в такт башкирским музыкальным мелодиям.

Советская площадь

Это раньше Советская площадь была скучной автостоянкой для машин чиновников, сейчас же это любимое место для прогулок и семейного отдыха уфимцев. После реконструкции площадь изменилась до неузнаваемости: здесь вырубили старые и больные деревья, но сохранили вековые липы, заменили асфальт и разбитые бордюры, поставили удобные скамейки. Но главное, что вызывает восторг у взрослых и у детей – это сухой (без чаши) светомузыкальный фонтан. Полюбоваться на это захватывающее зрелище можно с 20.00 до 22.00 (музыка будет звучать до 21.00).

Обновленная Советская площадь удивит даже взыскательного туриста. Фото: сайт главы РБ

Обновленная Советская площадь удивит даже взыскательного туриста. Фото: сайт главы РБ

Зимой Советская площадь преображается в настоящую волшебную сказку. Причудливая иллюминация, тематические ледяные фигуры и огромная, залитая огнями елка – Советскую площадь не зря считают одной из самых красивых новогодних локаций в Уфе.

Кстати, реконструкция площади еще незакончена. Следующим летом тут установят долгожданный конный памятник генерал-майору Шаймуратову. Фигура национального героя высотой 6 метров будет отлита из бронзы, а высота памятника вместе с постаментом составит 13,5 метров. Рядом расположится декоративная гранитная колоннада.

Парк Победы

Парк Победы хоть и находится относительно далеко от основных туристических локаций в городе, но все равно горячо любим уфимцами и приезжими. Сюда приходят почтить память погибших солдат на 9 мая, летом здесь гуляют семьи детьми и устраивают свидания влюбленные парочки, а молодожены приезжают сюда для тематических фотосессий.

Если вы увлекаетесь историей или военной техникой - вам точно в парк Победы

Если вы увлекаетесь историей или военной техникой - вам точно в парк Победы

Вообще парк Победы до 1980 года назывался «парк Нефтяник» - сюда приходили прокатиться на каруселях и колесе обозрения. Сейчас в парке оборудован настоящий мемориальный комплекс - модели танков на постаментах и другой военной техники, выставка советской артиллерии. Рядом с каждым экспонатом установлены специальные таблички с названиями, краткими описаниями и характеристиками. Здесь же возвышается памятник героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину – это 25-метровый столб с бронзовыми скульптурными портретами героев, у подножья которого находится фигура солдата. Перед памятником расположился Вечный огонь, куда горожане 9 мая приходят возложить цветы. Здесь же можно увидеть макет рубки подводной лодки. Ее длина – 18 метров, высота – 4 метра, а вес – более 20 тонн!

300 ступеней Дежневской лестницы преодолеть непросто, но можно

300 ступеней Дежневской лестницы преодолеть непросто, но можно

Фото: Рустем АХУНОВ

Для тех, кто жаждет умиротворения и покоя, стоит прогуляться по извилистым тропкам лесного массива рядом с парком, покормить с руки белок, полюбоваться чудными видами, открывающимися на реку Белую. А еще недавно в парке Победы восстановили Дежневскую лестницу, по которой можно спуститься прямо к реке. Преодолеть 300 ступней – задача не из простых, как кажется на первый взгляд, зато такая прогулка прекрасно заменяет занятие в спортзале.

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