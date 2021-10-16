Птицы свили гнезда, швы разошлись: что скрывается внутри памятника Салавату Юлаеву

Так вблизи выглядит памятник национальному герою башкирского народа

Накануне в сети появился видеоролик, снятый изнутри знаменитого памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Специалисты забрались внутри монумента, который, как известно, пустотелый, и показали, что с ним происходит. Как оказалось, эксперты, утверждающие, что конная статуя находится в аварийном состоянии, были правы. К слову, на видео время от времени показывают и внешний вид памятника с очень близкого расстояния.

На кадрах видно, что опасения о том, что монумент в честь башкирского национального героя может рухнуть, вовсе не беспочвенны. Так, например, внутри памятника птицы свили гнезда, сварочные швы разошлись и через них видно «улицу», а сама конструкция что снаружи, что изнутри покрыта ржавчиной.

Человек, который снимал часть ролика изнутри, постоянно комментировал происходящее. Именно благодаря нему становится понятно, что внутри статуи все, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

- Швы просвечивают. Это, получается у нас, под правой ногой. Скорее всего, под коленом где-то, - комментирует специалист. По его словам, внутри статуи происходит «отслоение грунта». То есть, к счастью, металлическая конструкция не разваливается, но она покрыта слоем пыли, превратившейся в грунт.

Напомним, впервые о том, что памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии, власти заговорили еще осенью 2020 года. С тех пор он был тщательно обследован экспертами, и было принято решение снять статую с постамента для последующей реконструкции. Как несколько раз заявляли в республиканском правительстве, произойдет это не раньше лета 2022 года. А пока специалисты разработали проект ремонта, который прошел экспертизу и был утвержден.

Решение властей Башкирии снять Салавата с постамента и «закрыть» в специальный бокс на ремонт вызвало неоднозначную реакцию у общественных деятелей и историков. С этой целью власти даже организовали специальный круглый стол с дискуссией, но результаты этого обсуждения нигде не публиковались.

Памятник национальному герою башкирского народа должны полностью отреставрировать и вернуть на место к 450-летнему юбилею Уфы, который с размахом планируют отметить в 2024 году.