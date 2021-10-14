Власти Башкирии предложили обсудить будущее памятника Салавату Юлаеву на круглом столе

Фото: Архив КП-Уфа

Накануне вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов пригласил общественников и ученых на круглый стол в ГКЗ «Башкортостан», чтобы обсудить предстоящую реконструкцию памятника Салавату Юлаеву. Напомним, конную статую национальному герою башкирского народа планируют снять с постамента и отремонтировать. По данным экспертов, если этого не сделать, то монумент «будет потерян». Ранее проект реконструкции прошел экспертизу и был опубликован на сайте Башкультнаследия.

Предложение собраться и обсудить предстоящий ремонт и реконструкцию памятника Салавату Юлаеву вице-премьер Бадранов опубликовал в своих социальных сетях. Он выразил удивление по поводу дискуссий и споров о судьбе памятника, которые разгорелись в социальных сетях.

- В этой связи, думаю, что нам всем необходимо встретиться и обсудить вопросы по сохранению памятника Салавату Юлаеву. Общественности, ученым, экспертам, представителям республиканских и городских органов власти. Не откладывая в долгий ящик, не уходя далеко от Дня республики, - написал Азат Бадранов на своей странице в соцсетях.

На круглый стол чиновник персонально пригласил общественников, ученых и деятелей искусства, таких как Азамат Галин, Салават Хамидуллин, Зухра Буракаева, Азат Бердин, Юлдаш Юсупов, Галим Якупов, а также аксакалов Рашита Шакура, Хурматуллу Утяшева, Мираса Идельбаева и Марьям Буракаеву.

- Со своей стороны обязуюсь обеспечить участие республиканских и городских органов власти, - подчеркнул вице-премьер.

Конкретную дату проведения круглого стола Азат Бадранов не назвал. Однако чиновник не забыл упомянуть, что на мероприятие будут допущены только привитые или переболевшие коронавирусом не позднее пяти месяцев назад. Из-за ковидных ограничений всем желающим принять участие в дискуссии нужно будет предъявить соответствующие документы.