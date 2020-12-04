Памятник Салавату Юлаеву в Уфе могут снять с постамента из-за аварийного состояния

Вопрос о снятии Салавата с постамента пока не решен Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Чуть более полувека назад, в ноябре 1967 года в Уфе установили памятник национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву. С тех самых пор этот монумент стал визитной карточкой города и символом республики. За работу над знаменитым памятником, скульптор Сосланбек Тавасиев получил звание народного художника Башкирии и государственную премию СССР. Но с того самого дня, как Салават стал возвышаться на скалистом берегу реки Белая, его ни разу не ремонтировали. А время неумолимо движется вперед, разрушая даже бронзированный чугун, из которого и отлили фигуру героя. Власти республики признают - сегодня памятник находится в аварийном состоянии.

АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ

О том, что символ республики находится в аварийном состоянии, стало известно еще два года назад. Тогда власти республики предупредили уфимскую мэрию о том, что его необходимо ремонтировать. Как известно, памятник Салавату Юлаеву признан объектом культурного наследия федерального значения и за его состояние отвечает собственник. В данном случае, это город Уфа.

Как рассказали «КП-Уфа» в Башкультнаследии, в прошлом году специалисты провели внеплановую проверку состояния памятника и выяснили, что городские власти не предприняли никаких действий для его сохранения. Городскую администрацию оштрафовали и лишь после этого специалисты обследовали монумент.

За 53 года с момента установки, памятник национальному герою башкирского народа ни разу не ремонтировался Фото: Рустем АХУНОВ

Уже в 2020 году администрация Уфы заказала проект реставрационных работ. Как пояснили в пресс-службе уфимской мэрии, все необходимые документы будут подготовлены в этом году, а на следующий год запланированы поиски организации, которая возьмется за работу. Тогда же пройдет и конкурс, к участию в котором допустят только реставраторов с лицензией Минкульта России. Но сначала сам проект пройдет экспертизу, а утвердить ее должны в Башкультнаследии.

ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Проектировщики реставрации памятника Салавата Юлаева предложили, как вариант, снять его с постамента и увезти в ремонтную мастерскую. Чтобы реставрировать было удобнее. В Башкультнаследии «Комсомолке» пояснили, что вопрос этот еще не решен.

- Возможный демонтаж объекта (памятника Салавату Юлаеву – Ред.) — это один из рассматриваемых вариантов, обозначенных проектировщиком. Однако окончательное решение по данному вопросу не принято, - рассказал «Комсомолке» и.о. замначальника управления по охране объектов культурного наследия Башкирии Ильнур Лукманов.

На сегодняшний день власти Башкирии не имеют ни малейшего представления о том, сколько будет стоить реставрация памятника и из каких источников будут оплачивать эту работу. Оно и понятно – ничего подобного в республике еще не происходило. Все-таки монумент в честь башкирского национального героя уникальный и единственный в своем роде.

- В данный момент некорректно говорить даже о приблизительной стоимости работ по восстановлению объекта, поскольку это зависит от объемов и видов необходимых работ, - пояснил Ильнур Лукманов.

Правда, в Башкультнаследии, опираясь на опыт, предположили, что сроки реставрации памятники могут составить от полутора до двух лет. Проще говоря, если Салавата все же снимут с постамента в 2021 году, то вернется обратно он не ранее конца 2022 года. А то и позже.

СПРАВКА КП

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе работы скульптора Сосланбека Тавасиева – не просто объект культурного наследия. Во-первых, это одна из самых больших конных скульптур в Европе – с высотой в 9,8 метров она занимает второе место. Пальму первенства, напомним, удерживает памятник покровителю Чехии, князю Вацлаву Святому в Праге. И то, высота самой фигуры князя на лошади всего 7,2 метра, а до 14 метров ее «удлиняет» копье, которое держит в руке герой чешского народа.

Еще одна особенность монумента Салавату Юлаеву – при весе в 40 тонн он стоит всего на трех опорах. Именно этот факт позволяет назвать памятник национальному герою Башкирии не имеющим аналогов в мире.

Ну и наконец, в 1990-е года памятник Салавату появился на гербе Башкирии. И это вопреки всем правилам науки о гербах – геральдике. По международным правилам создания гербов, на них нельзя изображать скульптуры. Но для официальной символики республики специальная комиссия сделала исключение.