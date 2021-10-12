В Башкирии полиция разыскивает целительницу, которая «лечит» от коронавируса с помощью «крапивных пуль»

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Сотрудники МВД по Башкирии проверяют информацию о жительнице Уфы, которая утверждает, что излечивает больных коронавирусом при помощи «крапивных пуль». Женщина, которая представляется именем Лада, проводит приемы больных и уверяет их в том, что поможет «исцелиться». В своих странных обрядах он использует пистолет, который «заряжает» крапивой, солью и другими травами.

Пока полицейские проверяют информацию о «целительнице» сама она, не стесняясь, заявляет, что обладает «магическими» способностями и уже помогла «излечиться» от коронавируса уже более тысяче зараженных. Лада берет «заряженный» крапивой пистолет и делает вид, что «стреляет» в болезнь, тогда как человек в этот момент сидит на стуле с полотенцем на голове. Таким образом, так называемая целительница как будто «убивает» болезнь, захватившую ее «пациента».

После обряда со «стрельбой крапивными пулями», Лада распыляет на своих посетителей какую-то жижу и поджигает ее. Так она как будто окончательно побеждает «недуг».

На данный момент МВД по Башкирии проводит проверку информации о действиях «целительницы Лады».

Уфимский адвокат Роман Петров отмечает, что то, чем занимается эта женщина с точки зрения закона, может быть похожим на мошенничество. Но лишь при определенных условиях.

- Ее вид деятельности никак не лицензируется, но и медицинской деятельностью не является. При общении с правоохранительными органами она может и вовсе заявить, что клиентам оказывала только консультационные услуги. Фактически, привлечь ее можно только в том случае, если будут потерпевшие, кто заплатил за это более 2,5 тысяч рублей – именно с этой суммы начинается уголовная ответственность. Наличие нескольких потерпевших также может стать основанием для уголовного преследования. Если на нее заявления напишут сразу несколько человек, тогда здесь статья о мошенничестве светит, - пояснил Роман Петров.

Напомним, в Башкирии только за прошедшие сутки от коронавируса и осложнений после него скончались 34 пациента. Власти региона постепенно ужесточают ограничительные меры - накануне ввели обязательную самоизоляцию для людей старшего поколения.

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