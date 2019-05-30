2019-05-30T08:17:53+03:00
Происшествия

Салфетки вместо денег: в Уфе лже-целительницы украли у пенсионерки 200 тысяч рублей

Мошенниц ищет полиция
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Пожилая жительница Уфы стала жертвой двух мошенниц.

75-летняя женщина сдавала комнату, на это объявление и откликнулись незнакомки. Доверчивая уфимка впустила их в квартиру, где обнаружилось, что гостьи - «целительницы». Они с порога поставили бабушке диагноз – порча. Снять ее оказалось сложно, потребовались все сбережения женщины. Взяв 200 тысяч, дамы провели некий ритуал, а затем посоветовали положить «кубышку» на два дня в шкаф. Через час после ухода женщин пенсионерка решила проверить деньги и обнаружила на их месте салфетки.

Сейчас дам ищет полиция. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что возбуждено дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгосстрах открыл в Уфе еще один офис нового формата
Уфимцам помогут выбрать дом своей мечты
В Башкирии появится единая транспортная карта
В Башкирии пассажир набросился на таксиста с ножом
Стало известно, сколько лет грозит кассиру из Башкирии, укравшей 23 миллиона
«Раздражал громкий плач»: житель Башкирии жестоко убил семилетнюю дочь
В Башкирии девятилетняя девочка провалилась в колодец
Мама погибшего в Уфе школьника не знала, что он уехал на велосипеде
В Татарстане осудят жителя Башкирии, жестоко расправившегося с подругой 13 лет назад
Уфимский микрорайон встал в пробку из-за ремонта дороги
В Уфе на время изменятся маршруты общественного транспорта
В Уфе в районе Телецентра горят два частных жилых дома
В Уфу с рабочим визитом прибыл президент Молдовы Игорь Додон
В Башкирии «Шевроле Ланос» вылетел в кювет и перевернулся
«Заранее продали машину»: подробности аферы кассира из Башкирии, укравшего 23 млн
В Башкирии женщина чуть не утонула, пытаясь переплыть реку