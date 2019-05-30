Салфетки вместо денег: в Уфе лже-целительницы украли у пенсионерки 200 тысяч рублей
Пожилая жительница Уфы стала жертвой двух мошенниц.
75-летняя женщина сдавала комнату, на это объявление и откликнулись незнакомки. Доверчивая уфимка впустила их в квартиру, где обнаружилось, что гостьи - «целительницы». Они с порога поставили бабушке диагноз – порча. Снять ее оказалось сложно, потребовались все сбережения женщины. Взяв 200 тысяч, дамы провели некий ритуал, а затем посоветовали положить «кубышку» на два дня в шкаф. Через час после ухода женщин пенсионерка решила проверить деньги и обнаружила на их месте салфетки.
Сейчас дам ищет полиция. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что возбуждено дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU