Салфетки вместо денег: в Уфе лже-целительницы украли у пенсионерки 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-30T08:17:53+03:00

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Пожилая жительница Уфы стала жертвой двух мошенниц.

75-летняя женщина сдавала комнату, на это объявление и откликнулись незнакомки. Доверчивая уфимка впустила их в квартиру, где обнаружилось, что гостьи - «целительницы». Они с порога поставили бабушке диагноз – порча. Снять ее оказалось сложно, потребовались все сбережения женщины. Взяв 200 тысяч, дамы провели некий ритуал, а затем посоветовали положить «кубышку» на два дня в шкаф. Через час после ухода женщин пенсионерка решила проверить деньги и обнаружила на их месте салфетки.

Сейчас дам ищет полиция. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что возбуждено дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU