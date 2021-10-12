Еще 34 жителя Башкирии за сутки скончались от осложнений коронавируса

Состояние еще 55 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии продолжает стремительно увеличиваться число умерших от коронавируса. За последние сутки в республике скончались еще 34 человека, а общее число жертв вируса достигло уже 1947 человек. На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию с заболеваемостью и смертностью очень тревожной. Именно поэтому власти республики приняли решение об обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, которые не привились от ковида, так как эта категория населения наиболее часто умирает от осложнений болезни.

Что касается заболевших, то за сутки в регионе зарегистрировано 633 новых случаев инфицирования, а общее число зараженных увеличилось до 73512 человек. На стационарном лечении находятся 1295 человек, состояние 55 пациентов врачи оценивают как тяжелое.