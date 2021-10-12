Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 6:13

В Башкирии ввели самоизоляцию для пожилых людей

Ограничения будут действовать только на тех, кто не вакцинировался
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)

Радий Хабиров ввел самоизоляцию для пожилых людей. Ограничения будут действовать для невакцинированных людей возраста 65+ лет.

Радий Хабиров на оперативном совещании правительства Башкирии рассказал, что в Башкирии вводится самоизоляция для пожилых людей, которые еще не успели вакцинироваться от коронавируса.

Глава региона объяснил, что ограничения будут действовать со среды, 13 октября.

- Это касается только тех, кто не вакцинировался. Тех, кто вакцинирован, эта норма не касается. Поэтому я прошу подготовить механизмы, как мы будет все администрировать. Но, подчеркиваю, что ограничения будут с 13 числа, - заявил Хабиров в прямом эфире.

На подобные меры власти Башкирии решилась и в 2020 году. Тогда самоизоляцию также ввели для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.