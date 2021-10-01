«В квартире было тихо»: вместе с экспертами разбираем популярные версии массового убийства студенток в Оренбургской области

Большинство, включая родителей убитых девушек, сходятся в мысли, что их убил знакомый

Трагедия, произошедшая прошлой ночью в небольшом городке Гае Оренбургской области, по-прежнему вызывает множество вопросов: кто мог так жестоко расправиться с молодыми студентками, знали ли девушки своего убийцу и, главное, почему никто из соседей в ту ночь не слышал ни криков, ни подозрительного шума.

«КП-Уфа» поговорила с экспертами из правоохранительных органов, которые не раз в своей практике сталкивались с подобными запутанными историями. Разбираем три самые популярные версии случившегося.

ВЕРСИЯ №1. Расправился приревновавший ухажер

Версия о том, что со студентками мог расправиться кто-то из их ухажеров, появилась сразу же, как стало известно об убийстве. Сначала в соцсетях стали распространяться фотографии 18-летнего Анвара С., мол, он встречался с кем-то из девушек и приехал в гости. Может, ревность, может, обида – вот и убил парень свою возлюбленную, а за компанию и с подругами расправился, и квартиру поджег, чтобы скрыть следы. Уже через несколько часов подозрение пало уже на его старшего брата – 23-летнего Ильнара, который встречался с 18-летней Ильгизой. Влюбленные публиковали совместные фото в соцсетях, признавались друг другу в любви, Ильнар частенько приезжал в гости к возлюбленной. Вот и родилась версия, что это он зарезал девушек, а потом спешно покинул Гай на своем стареньком ВАЗе.

Обе версии тут же были опровергнуты самими братьями и их родственниками. В беседе с «КП-Самара» Ильнар признавался, что вместе с братом они уже пару недель живут в Уфе, где устроились на работу. И в тот роковой вечер братья вместе выпивали и никуда не выходили (даже фотографии застолья есть).

- И вообще я ее любил, жениться на ней хотел, а не убивать, - признается Ильнар.

Братья С. уверяют, что очень тепло относились к девушкам, и в тот вечер вообще были в Уфе Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Родственники убитых девушек также не верят, что это могли сделать братья. Многие их знали с самого детства.

- Не мог он это сделать. Нормальный парень, - отзывается о парне своей дочери отец Ильгизы У.

ВЕРСИЯ №2. Зарезали местные алкаши/наркоманы, чтобы ограбить

Следующая версия, которая приходит на ум – с девушками расправились кто-то из местных алкоголиков или наркоманов, которым срочно нужны были деньги, вот и решили поживиться за счет приезжих молодых студенток, а получив отказ, озверели и набросились с ножом. А что, городок Гай хоть и маленький, но криминогенная обстановка тут весьма напряженная. И случаев ограбления, и изнасилований, и убийств хватает.

Ветеран уголовного розыска Андрей Шурухин уверен, что эта версия маловероятна. Во-первых, не было как такового ограбления (судя по видео из квартиры, предоставленного следкомом, на столе стоят ноутбуки, на подоконнике – магнитофон), ценные вещи не забрали. Во-вторых, очень маловероятно, чтобы девушки беспрепятственно пустили в квартиру незнакомого человека, а тот бы в свою очередь вряд ли заботился о том, чтобы скрыть следы.

- Не стал бы грабитель поджигать квартиру, и уж точно прихватил бы технику. И, конечно, девушки бы сразу подняли шум, а было все в квартире тихо, - отмечает экс-оперативник.

Такой же версии придерживается и отец 18-летней убитой Айгизы. Он уверен, что его дочь точно бы не пустила в квартиру незнакомца, особенно, маргинального вида.

- К тому же дочь никогда не жаловалась и не упоминала, что у нее странные соседи – алкаши или дебоширы, - говорит Рауф У. – В основном, пенсионеры.

ВЕРСИЯ №3. Убийца – знакомый девушек. Возможно, был не один.

Пока наиболее вероятной версией, по мнению опытных правоохранителей, является то, что с девушками расправился их знакомый. На это указывает сразу несколько деталей: во-первых, в доме были найдены несколько пивных бутылок и сигаретные окурки, а значит, в тот вечер устраивалась небольшая дружеская посиделка (хоть соседи и утверждают, что девочки точно не из тусовщиц и шумных компаний к себе не водили). Во-вторых, девушки спокойно пустили его к себе в квартиру, а значит, доверяли этому человеку.

- Кроме того, очень сложно быстро расправиться сразу с тремя, чтобы они не начали кричать и звать на помощь. Нельзя отрицать того, что убийца был не один, - уточняет экс-оперативник Андрей Шурухин.

Тело одной из девушек нашли в 50 метрах от подъезда, но никто из соседей не слышал криков. Фото: ГайРФ

Но почему же убийца схватился за нож? Все наши эксперты уверены: причина в бытовом конфликте.

- Скорее всего, произошла ссора. Кто-то из девушек сказал этому человеку что-то обидное, тот вспылил (особенно, если был пьян или под действием каких-то веществ), схватил со стола нож и начал наносить удары, куда придется. Остальные могли попытаться его остановить, за что и получили тоже удары. А потом убийца просто попытался скрыть следы, но сделал это достаточно неумело, поэтому и поджег квартиру, но она не загорелась толком, - говорит Андрей Шурухин.

Следователь Азат Вахитов не исключает, что мотивом убийства мог стать конфликт на сексуальной почве. Например, человек мог предложить интим одной из девушек, а получив отказ (или обидную шутку), сильно разозлиться и схватиться за нож.

- Такие случаи не редкость. Например, в декабре 2007 года в Кумертау были изнасилованы и зарезаны две молодые девушки. Позже выяснилось, что к одной из них приходил ухажер с романтическими намерениями на вечер, а когда получил отказ, то сначала зарезал обеих девушек, а потом еще и изнасиловал их. В большинстве случаев, когда убивают одного, убивают и остальных. Как свидетелей или просто потому что попались под горячую руку. Множественные ножевые ранения говорят о том, что убийца явно был не в себе – либо в невменяемом состоянии от ярости, либо под действием алкоголя или наркотиков, - говорит опытный следователь.

Еще один наш эксперт - бывший следователь с огромным опытом работы и не раз встречавшийся с подобными историями Ильнур Загитов уверен: преступление будет раскрыто очень скоро.

- Как бывший сотрудник Следственного комитета России могу пояснить, что в основном, около 90% убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения, а именно из-за личных неприязненных отношений, в связи с ранее возникшим конфликтом. Так, один из оппонентов берет нож, найденный на месте происшествия, и наносит им удары по телу потерпевшего, в результате чего наступает смерть.

По случаю, произошедшему в городе Гай, могу сказать что, по моему мнению, случившееся преступление совершено лицом (или лицами), ранее знакомым девушке/девушкам. Считаю, что произошедшие обстоятельства произошли после совместного распития спиртных напитков, после чего возник непосредственно сам конфликт. Позднее, неустановленное лицо (лица) совершили само преступление и с целью его сокрытия подожгли квартиру, в котором находились потерпевшие.

Найти лицо или лиц, совершивших данное преступление, для следователей и полицейских не представит сложности, поскольку на каждом шагу есть камеры, и преступники, скорее всего, оставили множество следов. Более того, на сегодняшний день имеется возможность провести судебно-генетическую экспертизу по изъятым уликам, в результате чего будет установлен генотип лиц, совершивших преступление. Также стоит отметить, что указанные лица были ранее знакомы, соответственно в социальных сетях и мобильных мессенджерах имеются личные переписки, которые также могут играть существенную роль. Для установления полноты картины преступления, считаю необходимым также запросить детализацию телефонных соединений, - объясняет экс-заместитель руководителя следственного отдела по Калининскому району Уфы, адвокат Ильнур Загитов.

У СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПОКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ НЕТ

А вот в Следственном комитете Оренбургской области, где возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» с официальными версиями случившегося пока не спешат.

- Следователи уже опросили более 100 человек из окружения девушек, преподавателей, сокурсников, соседей и др. Изъяты орудие преступления и записи с камер видеонаблюдений в округе. Изучаются все последние звонки и переписки девушек за последние дни их жизни. Назначены 14 экспертиз, включая судебно-медицинские, пожарно-технические, дактилоскопические, генетические и другие, - подчеркнули в ведомстве. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, вчера около 4 часов утра жильцы дома на Молодежной вызвали пожарных из-за запаха гари, доносившегося из квартиры на первом этаже. Там проживали три студентки из Башкирии, которые учились в филиале орского медколледжа. Девушек зарезали, а потом попытались скрыть следы преступления, устроив поджог. Сейчас родственники ожидают разрешения забрать тела молодых девушек домой, чтобы похоронить их на родине.