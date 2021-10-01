О смерти возлюбленной узнал от подруги: рассказ парня, которого заподозрили в массовом убийстве студенток в Оренбургской области

На фото: братья Анвар и Ильнар, которых поначалу подозревали в расправе, но эта версия не подтвердилась. Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

События, произошедшие 30 сентября в небольшом городке Гай Оренбургской области, до сих пор не укладываются в голове. Рано утром, прибывшие на тушение пожара в одной из квартир в пятиэтажке по улице Молодежной, обнаружили тела троих студенток местного медицинского колледжа. Практически сразу стало ясно, что это была жестокая расправа - на телах несчастных были видны ножевые ранения.

Все три жертвы оказались уроженками Башкирии: 17-летняя жительница Алина З. (здесь и далее все имена погибших девушек изменены – Ред.), 19-летняя Зульфия С. и 18-летняя Адиль К. Девушки учились в филиале Орского медколлежда в Гае и уже второй год подряд снимали квартиру в том самом доме на улице Молодежной.

ЗАДЕРЖАНИЕ И ДОПРОС

Поначалу подозрение в жестоком убийстве пало на молодого человека, который встречался с одной из студенток и на его младшего брата. Как оказалось, в то злосчастное утро Анвар и Ильнар С. находились в Уфе и о трагедии узнали только после сообщений и звонков от общих знакомых. В минувший четверг, 30 сентября, их обоих доставили в Гай, где несколько часов допрашивали сотрудники правоохранительных органов.

Один из братьев рассказал в беседе с корреспондентом «КП-Самара» о том, как узнал об убийстве своей возлюбленной и о том, что происходило после. По его словам, рано утром в четверг его разбудил звонок от знакомых, которые заявили, что его подозревают в зверском тройном убийстве. Поначалу он ничего не понял, и даже посчитал, что это шутка. Но как только Анвар вышел в подъезд, то оказался в окружении спецназовцев.

- Лечь лицом на землю! Руки за голову, ноги на ширине плеч! – кричали на него люди в бронежилетах. Его сразу же скрутили, он даже испугаться не успел. А вскоре задержали и его брата Ильнара.

ОТКРОВЕНИЕ ЖЕНИХА

После двухчасового допроса в Уфе, братьев повезли в Оренбург, куда они прибыли около десяти часов вечера. Там их также допрашивали и отпустили лишь далеко за полночь. Следователи оплатили братьям койки в хостеле, где им удалось немного поспать. Утром с ними смог поговорить корреспондент «КП-Самара», которому парни и рассказали о своих злоключениях и переживаниях.

- О том, что убили мою девушку, я узнал от подруги. Мы сразу же испытали шок! Запаниковали. Начали всем звонить, чтобы узнать действительно ли это произошло или это же шутка, - рассказал старший брат Ильнар С. - Мы собирались пожениться. Я хотел увезти ее к себе в Уфу после того, как она закончит учебу в Гае. Ей оставалось учиться два года. Никто не знал, что все так произойдет…

По словам парней, в ту ночь, когда было совершено преступление, они находились в Уфе. В качестве подтверждения своего алиби, ребята показали следователям совместное селфи, которое сделали поздно ночью в тот злополучный день.

Расследование уголовного дела продолжают лучшие следователи СКР по Оренбургской области, его ход взял на личный контроль руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. На данный момент ни одну из версий произошедшего сотрудники правоохранительных органов не озвучили.