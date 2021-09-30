По предварительным данным, убитые девушки жили вместе

Жуткие новости пришли из соседней Оренбургской области, где сегодня ночью в квартире в городе Гай нашли изрезанные тела трех молодых девушек. По данным источника «КП-Уфа», все они – уроженки Башкирии, студентки местного медицинского колледжа.

Как сообщает издание «Гай РФ», около 4 часов утра пожарным поступил вызов, что горит квартира в пятиэтажке на улице «Молодежная». Потушив пламя, спасатели наткнулись на обезображенные тела двух девушек – на их телах зияли глубокие раны, предположительно их зарубили топором. На место происшествия немедленно выехали следователи и оперативники, и вскоре во дворе дома обнаружили тело еще одной убитой девушки, проживавшей в той же квартире. На ее теле также были рубленые раны, поэтому следователи сразу пришли к выводу, что убил студенток один и тот же человек.

Сейчас сыщики восстанавливают картину произошедшего. Фото: gts.tv

СОСЕДИ НЕ СЛЫШАЛИ НЕ КРИКОВ, НИ ШУМА ДРАКИ

Как удалось выяснить «КП-Уфа», погибшими оказались две уроженки Баймакского района - 17-летняя жительница деревни Верхнее Идрисово Алина З. (здесь и далее все имена погибших девушек изменены – Ред.) и 18-летняя жительница деревни Юмашево Ангелина С., а также 19-летняя уроженка деревни Тляумбетово Зарина Т. Девушки учились в гайском филиале Орского медколледжа и второй год снимали квартиру на Молодежной. Хозяин квартиры отзывался о своих квартирантках положительно – спокойные, тихие девушки. Кстати, никто из соседей ночью не слышал ни криков, ни следов борьбы. Складывается впечатление, что с несчастными девушками убийца расправился едва ли не во сне. А вот третья девушка, чье тело нашли во дворе, по всей видимости, пыталась убежать от нападавшего, но почему не кричала и не звала на помощь – пока остается загадкой.

Сейчас в обстоятельствах жестокого преступления разбираются сыщики. Они опрашивают соседей и родственников погибших, осматривают место преступления, восстанавливают картину событий последних дней убитых. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

- Следственная группа работает над установлением лиц, причастных к совершению преступления. Для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления, - сообщили в следственном комитете Оренбургской области.

Тем временем в местных соцсетях активно распространяется фотография предполагаемого убийцы – 18-летнего местного жителя. При этом в следственном комитете пока официально не подтверждают и не опровергают эту информацию.