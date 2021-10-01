«Девочки знали этого человека!»: отец убитой в Гае студентки предположил, кто может быть виновен в тройном убийстве

По словам родных Айгиза никогда не жаловалась на буйных соседей или подозрительных знакомых

Всю Россию до сих пор будоражит жуткая история, произошедшая накануне в небольшом городке Гай Оренбургской области. Там в квартире пятиэтажки на улице Молодежной нашли изувеченные тела двух молодых девушек, тело третьей с множественными ножевыми ранениями обнаружили в десятках метрах от подъезда. Погибшими оказались три студентки орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии, а в Гае снимали квартиру. Убийца до сих пор не найден, и сейчас следователи пытаются восстановить события той роковой ночи, но пока версий случившегося нет ни у правоохранителей, ни у родственников убитых девушек.

«СКОРЕЕ ВСЕГО, ДЕВОЧКИ ЗНАЛИ УБИЙЦУ»

Отец убитой 18-летней Айгизы Рауф У. до сих пор не может прийти в себя. Новость о гибели дочери застала его на севере, где он работал вахтой, и сейчас мужчина экстренно возвращается в Башкирию. Сейчас Рауф У. прилетает в Уфу, после чего поедет к жене и детям, чтобы заняться вопросами транспортировки тела и похорон дочери.

В беседе с «КП-Уфа» мужчина признается, что понятия не имеет, что же могло произойти с девочками. По его словам, дочь и ее подруги были увлечены учебой и не заводили никаких знакомств в Гае.

- Айгиза никогда не упоминала, что у нее какие-то маргинальные соседи – алкаши, сидельцы, дебоширы. Никогда не жаловалась, что их кто-то обижает или пристает. В пятницу она должна была приехать домой в гости, очень соскучилась по семье, и тут такое…- вздыхает Рауф У.

Девушки приехали на учебу из Башкирии, соседи и учителя отзывались о них только положительно

В то, что с девушками мог расправиться ухажер его дочери Ильнар С, мужчина тоже не верит – парня вся семья знает давно, он никогда не вызывал каких-то подозрений.

- Я верю, что он не причем. Нормальный парень. Что алкаши какие-то местные зашли в квартиру, тоже не думаю. Скорее, кто-то из знакомых. Во-первых, убийца пытался замести следы и поджег квартиру, во-вторых, из соседей в ту ночь никто не слышал криков или шума. Значит, девочки знали этого человека. Следователи мне пока не звонили, поэтому ничего я сам не знаю и сказать не могу, - делится Рауф У.

По словам мужчины, скорее всего, похороны дочери пройдут завтра. Все зависит от того, когда удастся доставить тело девушки в Башкирию, ведь пока до сих пор проводятся необходимые экспертизы.

НАЗНАЧЕНО 14 ЭКСПЕРТИЗ

Напомним, что около 4 часов ночи в пожарную службу поступил звонок, что горит квартира на первом этаже в пятиэтажке на Молодежной. В одной из комнат пожарные нашли тела двух молодых девушек, третья лежала во дворе. Первоначальный осмотр показал, что студентки погибли от множественных ножевых ранений в грудь, живот, спину. Вскоре на месте преступления было найдено и орудие убийства.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи

Изначально подозрение пало на знакомого убитых девушек – 18-летнего Анвара С., который проживал в той же деревне и хорошо общался с подругами. Потом в СМИ начали обсуждать возможную причастность его старшего брата 23-летнего Ильнара, который встречался с одной из убитых. Позже братья заявили, что у них есть неопровержимое алиби – они уже около двух недель находятся в Уфе. Сейчас следователи продолжают отрабатывать все версии случившегося, опрашивают соседей и родственников девушек и проводят необходимые экспертизы.

- По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств, - отметили в ведомстве.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.