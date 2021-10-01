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Происшествия1 октября 2021 9:44

«Девочки знали этого человека!»: отец убитой в Гае студентки предположил, кто может быть виновен в тройном убийстве

По словам мужчины, дочь никогда не говорила про подозрительных знакомых или соседей
Инга НОВИЦКАЯ
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По словам родных Айгиза никогда не жаловалась на буйных соседей или подозрительных знакомых

По словам родных Айгиза никогда не жаловалась на буйных соседей или подозрительных знакомых

Всю Россию до сих пор будоражит жуткая история, произошедшая накануне в небольшом городке Гай Оренбургской области. Там в квартире пятиэтажки на улице Молодежной нашли изувеченные тела двух молодых девушек, тело третьей с множественными ножевыми ранениями обнаружили в десятках метрах от подъезда. Погибшими оказались три студентки орского медколледжа, которые приехали на учебу из Башкирии, а в Гае снимали квартиру. Убийца до сих пор не найден, и сейчас следователи пытаются восстановить события той роковой ночи, но пока версий случившегося нет ни у правоохранителей, ни у родственников убитых девушек.

«СКОРЕЕ ВСЕГО, ДЕВОЧКИ ЗНАЛИ УБИЙЦУ»

Отец убитой 18-летней Айгизы Рауф У. до сих пор не может прийти в себя. Новость о гибели дочери застала его на севере, где он работал вахтой, и сейчас мужчина экстренно возвращается в Башкирию. Сейчас Рауф У. прилетает в Уфу, после чего поедет к жене и детям, чтобы заняться вопросами транспортировки тела и похорон дочери.

В беседе с «КП-Уфа» мужчина признается, что понятия не имеет, что же могло произойти с девочками. По его словам, дочь и ее подруги были увлечены учебой и не заводили никаких знакомств в Гае.

- Айгиза никогда не упоминала, что у нее какие-то маргинальные соседи – алкаши, сидельцы, дебоширы. Никогда не жаловалась, что их кто-то обижает или пристает. В пятницу она должна была приехать домой в гости, очень соскучилась по семье, и тут такое…- вздыхает Рауф У.

Девушки приехали на учебу из Башкирии, соседи и учителя отзывались о них только положительно

Девушки приехали на учебу из Башкирии, соседи и учителя отзывались о них только положительно

В то, что с девушками мог расправиться ухажер его дочери Ильнар С, мужчина тоже не верит – парня вся семья знает давно, он никогда не вызывал каких-то подозрений.

- Я верю, что он не причем. Нормальный парень. Что алкаши какие-то местные зашли в квартиру, тоже не думаю. Скорее, кто-то из знакомых. Во-первых, убийца пытался замести следы и поджег квартиру, во-вторых, из соседей в ту ночь никто не слышал криков или шума. Значит, девочки знали этого человека. Следователи мне пока не звонили, поэтому ничего я сам не знаю и сказать не могу, - делится Рауф У.

По словам мужчины, скорее всего, похороны дочери пройдут завтра. Все зависит от того, когда удастся доставить тело девушки в Башкирию, ведь пока до сих пор проводятся необходимые экспертизы.

НАЗНАЧЕНО 14 ЭКСПЕРТИЗ

Напомним, что около 4 часов ночи в пожарную службу поступил звонок, что горит квартира на первом этаже в пятиэтажке на Молодежной. В одной из комнат пожарные нашли тела двух молодых девушек, третья лежала во дворе. Первоначальный осмотр показал, что студентки погибли от множественных ножевых ранений в грудь, живот, спину. Вскоре на месте преступления было найдено и орудие убийства.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи

Изначально подозрение пало на знакомого убитых девушек – 18-летнего Анвара С., который проживал в той же деревне и хорошо общался с подругами. Потом в СМИ начали обсуждать возможную причастность его старшего брата 23-летнего Ильнара, который встречался с одной из убитых. Позже братья заявили, что у них есть неопровержимое алиби – они уже около двух недель находятся в Уфе. Сейчас следователи продолжают отрабатывать все версии случившегося, опрашивают соседей и родственников девушек и проводят необходимые экспертизы.

- По изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, трассологические, дактилоскопические, генетические, компьютерные и медико-криминалистические экспертизы вещественных доказательств, - отметили в ведомстве.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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