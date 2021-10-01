«Были веселые и общительные»: что рассказывают однокурсники о троих убитых в Гае студентках

О погибших студентках знакомые отзывались только с положительной стороны

Потрясшее всю страну загадочное тройное убийство в небольшом городке Гай Оренбургской области все еще будоражит умы и сердца по всей стране. В ночь на четверг, 30 сентября, в квартире обычной «хрущевки» обнаружили тела двоих совсем юных студенток местного медицинского колледжа, а во дворе дома на асфальте лежала истекшая кровью третья. Все они оказались уроженками Башкирии: 17-летняя Алина З. (здесь и далее все имена погибших девушек изменены – Ред.), 19-летняя Зульфия С. и 18-летняя Адиль К.

На телах несчастных обнаружили множественные следы ножевых ранений, а вскоре обнаружилось и само орудие убийства. На данный момент СКР по Оренбургской области пока не выдвинул официальную версию произошедшего и не объявил о наличии подозреваемого. На месте работают лучшие следователи регионального Следкома, а расследование взял на личный контроль руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Поначалу в жестокой расправе над девушками заподозрили возлюбленного одной из них, но позднее эта версия не подтвердилась – у него оказалось алиби. Тем не менее, молодого человека и его родного брата все равно привезли в Оренбургскую область на допрос.

Все однокурсницы девушек по медицинскому колледжу, с которыми нам удалось поговорить, отмечали, что подружки не были ни замкнутыми, ни угрюмыми и отношения с другими студентами у них были нормальные.

- Они были общительные и веселые, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» студентка того же колледжа, где учились девушки.

Также, по словам однокурсницы, девушки практически никогда не пропускали занятия. В том числе, и на этой неделе, когда весь курс ушел на дистанционное обучение.

- У нас дистанционно пары были, через «Зум», на них они присутствовали, - вспоминает однокурсница. При этом никаких странностей в их поведении она не припомнит.

На данный момент сотрудники СКР по Оренбургской области продолжают расследование уголовного дела по статье «убийство двух и более лиц».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец одной из трех убитых в Оренбурге башкирских студенток: «Не было у нее парня, она всегда говорила, что о женихах думать рано» (Подробнее)

О смерти возлюбленной узнал от подруги: рассказ парня, которого заподозрили в массовом убийстве студенток в Оренбургской области (Подробнее)